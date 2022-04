Manila Nazzaro, tutta la verità dopo il GF Vip: “Non ci sentiamo più”

“Non ci sentiamo“: Manila Nazzaro svela tutta la verità dopo il GF Vip

Manila Nazzaro, ex Miss Italia nel ’99, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La donna si è mostrata in tutte le sue sfaccettature, piacendo o meno al pubblico.

L’ex gieffina adesso è tornata alla sua vita dai sui due figli e dal compagno Lorenzo Amoruso. Tra un set e l’altro, Manila ritorna anche a condurre in radio.

La Nazzaro viene invitata da un magazine per parlare del suo percorso passato nella Casa più spiata d’Italia. Ecco che l’ex gieffina rivela tutta la verità dopo il GF Vip, ma scopriamo cosa ha confessato

“Non ci sentiamo più”: tutta la verità di Manila Nazzaro dopo il GF Vip

Manila Nazzaro, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6, viene invitata da SuperguidaTv per parlare della sua esperienza all’interno della Casa.

La prima domanda che le viene posta è un po’ scomoda. Dopo essere uscita dal reality show, da chi è rimasta più infastidita?

“Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana” rivela l’ex Miss Italia e racconta: “Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li hanno girati delle persone, ma ho preferito evitare di rivederli“.

Manila e Katia erano grandi amiche all’inizio del loro percorso nella Casa. Poi, dopo che la Nazzaro ha litigato con Soleil Sorge, la Ricciarelli si è allontanata bruscamente da lei.

Anche per il fatto che l’ex Miss Italia abbia scelto di portare in finale la showgirl Miriana Trevisan.

Da quel momento in poi, Katia e Manila non sono mai più state amiche nonostante quest’ultima abbia provato a chiarire.

Mentre una storia d’amore finisce dopo il GF Vip, l’ex vippona continua la sua intervista spostando il suo mirino su Soleil Sorge e sul loro rapporto dopo che sono uscite dal reality show.

“Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia. Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato con Delia. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad un persona non vuol dire non voler bene ad un’altra” commenta Manila.

L’ex gieffina prova ancora dispiacere più che altro perché non si sono mai riuscite a chiarire e poi conclude: “I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo, perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci“.

Alfonso Signorini rivela chi non sente proprio più dopo il reality show, ma Manila invece non ha perso nessun contatto con la sua grande amica e dolce scoperta: Miriana Trevisan: “Ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto“.

Manila Nazzaro svela tutta la verità dopo il GF Vip. Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e, dopo essere tornata alla realtà, ha ancora le idee più chiare. Poche amiche, ma buone