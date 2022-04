Emma Marrone: in diretta per lei arrivano i complimenti più belli da Lui

Emma Marrone, in diretta, riceve i complimenti più belli da uno dei migliori artisti italiani: le parole che nessuno si aspettava.

Non solo complimenti dai fan che la seguono da anni. Per Emma Marrone, oggi, domenica 10 aprile, sono arrivati i complimenti più belli da uno dei migliori cantautori italiani, definito un vero e proprio poeta. Amatissima dal suo pubblico che la segue, ormai, da dodici anni ovvero da quando ha vinto Amici, Emma, nel corso del tempo, è riuscita a farsi amare da tantissimi colleghi con cui, poi, è iniziata una vera amicizia.

Oggi, da salotto di A ruota libera, il programma della domenica pomeriggio condotta da Francesca Fialdini, per la cantante salentina sono arrivate delle parole d’affetto e di vera ammirazione.

Emma Marrone, le parole che nessuno si aspettava da Lui!

Da Giuliano Sangiorgi ad Elisa, da Alessandra Amoroso a Tommaso Paradiso, da Fiorella Mannoia a Loredana Bertè fino a Vasco Rossi, sono tanti gli artisti che ammirano Emma come donna e artista e che, con lei, hanno instaurato un rapporto d’affetto vero e sincero. In dodici anni, infatti, Emma è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico e dei colleghi non solo per il suo talento che emerge sempre di più, ma anche per la sua umanità.

Un’umanità che ha colpito anche Samuele Bersani che, ospite di Francesca Fialdini, nel corso della puntata di “A ruota libera” del 10 aprile, dopo aver ricevuto un videomessaggio da parte di Emma, ha speso per lei parole davvero bellissime.

“Artisticamente credo che tu on abbia bisogno di grandi presentazioni perchè lo sappiamo tutti che sei un cantautore meraviglioso. Sei veramente un grande artista, ma questo lo sanno già tutti. Volevo concentrarmi sul tuo essere una persona splendida. Io ho avuto il piacere di conoscerti in varie occasioni e credo di non aver mai conosciuto un artista così generoso, così attento e così sensibile anche nei confronti degli altri artisti”, ha detto Emma che lo ha poi ringraziato anche per la dedizione data agIANMARIA, uno dei suoi ragazzi di X Factor. “Ti mando un grande bacio e ti ringrazio per essere l’artista, ma soprattutto la persona speciale che sei”, ha concluso Emma che è il rammarico più grande di Rudy Zerbi.

“Io ed Emma non abbiamo mai collaborato se non indirettamente se non a X Factor. La stimo molto. La stimo prima di tutto come donna. Con tutti i problemi che ha avuto ha una grandissima forza e credo che sia una ragazza di grandissima profondità. E poi c’è anche il talento, ma quello che mi colpisce di lei è l’umanità”, è stata la risposta di Samuele Bersani.