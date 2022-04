Ted Lasso, 5 curiosità sulla serie sul calcio più vista di sempre

Ted Lasso, la serie televisiva che ha fatto impazzire gli appassionati di calcio e quelli che lo odiano. Ecco le cinque curiosità più belle su questa serie

Se non conosci Ted Lasso, sappi che dovrai assolutamente rimediare. Se ami il calcio non potrai non adorare questo show, in onda dal 2020 su Apple TV. La serie ruota intorno al personaggio interpretato da Jason Sudeikis. Si tratta di un allenatore di statunitense di football americano, Ted Lasso appunto, che viene chiamato ad allenare un club di calcio inglese in difficoltà.

Ciò che vedrete nel corso delle due stagioni è il giusto mix tra follia e genialità, architettato dalla mente geniale di Bill Lawrence, uno degli creatori dello show, in compartecipazione proprio con Sudeikis. Questa serie ha coinvolto la Premier League per la prima volta e chissà che non riuscita ad aprire una strada che porti ad altre collaborazioni in futuro. Oggi vogliamo raccontarti le cinque curiosità più divertenti su Ted Lasso.

Ted Lasso, le cinque curiosità che non conoscevi

Come abbiamo già fatto per altre serie televisive, oggi vogliamo svelarti alcune curiosità su uno dei prodotti più seguiti degli ultimi anni: Ted Lasso. Ecco le cinque curiosità su questo show che ancora non conoscevi.

Nasce da uno spot pubblicitario: questa serie televisiva è uno dei principali prodotti disponibili su Apple TV ed è nato da uno spot pubblicitario. Il protagonista, Ted, non è nato da un’idea di Bill Lawrence. Il creatore dello show si è soltanto limitato a sviluppare un personaggio già esistente.