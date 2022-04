Quali sono i segni zodiacali più riservati? Ecco la classifica

Alcuni segni zodiacali sono molto riservati e odiano essere al centro dell’attenzione. Di quali si tratta? Ecco i primi tre in classifica

Ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa pur di attirare l’attenzione degli altri. Accetterebbero di indossare qualsiasi capo di abbigliamento o di comportarsi nella maniera più stupida pur di far voltare tutti e accendere le luci dei riflettori solo su di sé. Poi c’è chi, anche se si trova ad una festa con duemila invitati, se ne sta in un angolino e non vuole assolutamente attirare l’attenzione.

Non tutte le persone hanno lo stesso carattere, c’è chi si comporta in un modo e chi vive la vita nella maniera totalmente opposta. Ciò che forse non sai è che la data di nascita può condizionare il tuo modo di comportarti in una determinata situazione. Le persone che appartengono ad alcuni segni dello zodiaco, ad esempio, non riescono proprio ad accettare di attirare l’attenzione degli altri. Ecco la classifica dei segni zodiacali più riservati. Scopriamo insieme il podio.

I segni zodiacali più riservati

Gemelli: al terzo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno sempre una buona ragione per non mostrarsi agli altri. Fosse per i Gemelli, sarebbe obbligatorio camminare con un passamontagna sulla faccia, anche ad agosto! Chi appartiene a questo segno non riesce a stare troppo tempo nello stesso posto perché ha paura di essere notato.

Acquario: al secondo posto abbiamo l’Acquario, anche se molti potrebbero essere sorpresi. Questo è uno dei segni più empatici dello zodiaco, eppure preferisce aprirsi solo con le persone delle quali si fida ciecamente. Con il resto del mondo, l’Acquario è molto chiuso, resta diffidente ed è difficile immaginare le sue prossime mosse quando è in compagnia di altre persone.

Toro: al primo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Le persone che appartengono a questo segno zodiacale sono riservate e preferiscono non occuparsi delle questioni altrui. Di conseguenza, vorrebbero che gli altri ricambiassero. Il Toro si innervosisce quando qualcuno oltrepassa i limiti stabiliti perché preferisce mantenere sempre un livello di privacy molto elevato.