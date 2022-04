Ex Uomini e Donne spara a zero sull’ex tronista: tutto quello che non aveva detto

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, continua a sparare a zero sull’ex tronista e sulla sua nuova compagna. Parole pesanti e al veleno

Aria di tempesta a Uomini e Donne dopo la scelta del tronista. La corteggiatrice l’ha presa molto male. Non essere stata la scelta del tronista l’ha mandata letteralmente su tutte le furie. Ecco perché ha riversato parole pesanti contro di lui, con un serie di battute al veleno. nel mirino c’è Matteo Ranieri, che alla fine del ciclo di puntate ha preferito Valeria Cardone, “scaricando” Federica Aversano. Lei non ha reagito affatto bene, rilasciando parole al fuoco al magazine ufficiale di “Uomini e Donne”.

Pur premettendo di “star bene” e di essere serena, non ha mancati poi di attacca l’ex tronista. Va detto che lei si scagliò contro Ranieri sfogando su di lui la sua rabbia. “Se mi sono pentita? Solo di averlo fatto parlare”. Insomma a quanto pare la furia della ragazza rifiutata è ancora molto presente. “All’inizio mi sentivo molto affine a lui. Sentivo di poterlo vivere fuori e uscire con lui. All’inizio è sempre cosi, sembra tutto bello. Poi sono usciti i caratteri e le cose sono cambiate. E’ venuto a Caserta, e in quell’occasione ho notato un Matteo diverso. I suoi occhi non erano più come all’inizio”.

Uomini e Donne, lo sfogo della corteggiatrice dopo la scelta del tronista

E poi ha anche parlato della nuova coppia, spiegando come secondo lei tra i due c’è intesa perché sono entrambi immaturi. “Lei la vedo poco autentica, non è emerse nulla di ciò che è veramente”, ha spiegato la Aversano. “Secondo me lei se l’è studiata, ha cercato questo personaggio. Matteo, invece, deve capire quali sono le persone che gli vogliono bene davvero”.

Sempre la Aversano ha anche parlato del cavaliere del trono over Alessandro Vicinanza, che è stato anche con Ida Platano. “Non voglio più vedere un ragazzo da qui ad 80 anni – ha spiegato – per me è stato già difficile aprirmi con Matteo e ora non riesco a mettermi in una nuova situazione, perché le emozioni che provavo per Matteo erano vere”.