Oroscopo 10 aprile 2022: rimonta il Capricorno, scivolone per l’Ariete

Alziamo gli occhi al firmamento, il manto stellato ha tanto da raccontarci, specialmente per quanto riguarda le nuove ostilità in arrivo. Si tratta di dubbi che l’Oroscopo di oggi non potrà eliminare del tutto, ma senza dubbio faremo i conti con un cielo interessante: Quadratura Mercurio-Plutone!

Spazio ai dubbi e alla domande, l’Oroscopo del giorno non è positivo neanche per i 3 fortunati, figuriamoci cosa accadrà per gli sfortunati. La dinamica astrale verte attorno questi due astri Mercurio, di cui abbiamo molto parlato di recente, e Plutone, pronto a stupirci. Nelle previsioni di oggi cercheremo di affrontare le avversità con dei consigli e delle chicche utili. Ecco la classifica aggiornata, è stravolta!

L’Oroscopo è senza dubbio una fonte utile di informazioni, ma non è la verità assoluta. Stiamo prendendo in considerazione lo sviluppo della spiritualità, ma questo non significa che tutte le cose dette e predette valgano indistintamente per chiunque. Ci sono situazioni e situazioni da gestire e affrontare, specialmente se si parla di questa Quadratura: Mercurio- Plutone.

Abbiamo a che fare con un posizionamento che suddivide il cielo in quattro parti da quaranta, e pone gli Astri alle stessa distanza rispetto dei punti di riferimento, in questo caso a 28° dall’Ariete e dal Capricorno. Il transito non è dei migliori, perché si innestano delle energie opposte che potrebbero creare dei blocchi, specialmente nella comunicazione.

Tutto questo perché reduci da un’elevata brillantezza di pensiero con Mercurio protagonista, subentra Plutone che invece pone i segni dello Zodiaco in piena fissazione con le proprie incertezze. Questo accade perché si è in un momento di trasformazione, e come tutti i cambiamenti interiori che si rispettino si passa la fase più oscura, quella che perseguita con manie ed ossessioni.

Ecco come reagiranno i 3 fortunati e i malcapitati del giorno.

Oroscopo: rimonta incredibile per il Capricorno!

Non ci sono dubbi il Capricorno continua a sconvolgere, fa sali e scendi dalla classifica! E con lui ci sono anche Bilancia e Cancro. Sono rispettivamente tre segni di terra, aria e acqua, hanno delle grandi energie da scatenare, perché dal dubbio riescono a trovare le verità che cercavano da un po’. Il prossimo è l’Aquario che deve conoscere delle novità inaspettate che lo riguardano, ci sono delle previsioni anche per te.

Il Capricorno è pieno di energie, perché la Quadratura ti ha permesso di risolvere un fardello che ti portavi dietro da un po’. Adesso sei pronto ad agire con lucidità in amore e avere finalmente quello che desideri, al lavoro tutto bene. Consigli: supera te stesso, per una volta esci dagli schemi preconfezionati, ed osa.

La Bilancia è felice, perché finalmente con il transito in corso ha capito ciò che non andava ultimamente nella sua vita. Sia amore che lavoro sono due ambiti fortunati durante la giornata, infatti avrai delle belle sorprese. Consigli: goditi del tempo con le persone che ami, non c’è nulla da temere, sii sicuro di esprimere i tuoi sentimenti, è il momento giusto.

Il Cancro stupisce, perché dopo qualche confusione in amore è tornato ad essere al top delle energie. La verità smossa dal moto ti rende più consapevole delle tue capacità, infatti anche al lavoro ci sono buone possibilità di crescita. Consigli: non tirarti indietro, affronta le situazioni in arrivo, se hai iniziato qualcosa portalo a termine.

Duro scivolone per l’Ariete, e chi se lo aspettava?

Niente di bello per l’Ariete che dalle prime posizioni arriva alla fine, stessa sorte per Leone e Sagittario. La triade fatta si segni di fuoco sta incendiando il cielo dello Zodiaco, e la ragione risiede nel costante stato di insoddisfazione personale che state vivendo. Ci vuole una buona dose di consigli, seguiteli. I prossimi sono i Pesci che devono necessariamente approfondire alcuni aspetti del proprio quadro astrale.

Caro Sagittario non sei ottimista, ma in preda ad un crisi di nervi. La Quadratura ti rende vulnerabile, perché non c’è cosa peggiore di far sorgere in te dei dubbi. La conseguenza? Scappi! Che si tratti di amore o lavoro sei pronto a dartela a gambe, specialmente nelle relazioni sentimentali per via dei disguidi. Consigli: affronta tutto, non è il momento per avere paura, sii forte.

Arriva il momento del Leone che proprio come l’amico qui sopra, non tollera i dubbi, perché generano nervosismo e impulsività. Il Transito non ti aiuta, specialmente in amore dove bisogna mettere da parte la durezza dell’animo. Al lavoro devi metterti in gioco, altrimenti potresti prendere grandi scenari di crescita. Consigli: meno impulsività, ragiona sulle cose.

Concludiamo l’Oroscopo con l’Ariete il segno combattente, ma che al tempo stesso va a braccetto con i dubbi. Tutti siamo a conoscenza del tuo continuo pensare, cerca di non cadere vittima del tuo stesso gioco. Che sia amore o lavoro hai bisogno di tempo per rifocillarti. Consigli: proprio per questo visto l’effetto che il moto genera in te, trova il momento per rilassarti, ne hai bisogno.