Test logica: come farà il padre ad attraversare il fiume?

Sei davvero un genio se riesci a risolvere questo test. Fai molta attenzione a non farti ingannare dai dettagli inseriti per farti sbagliare

Riuscire a risolvere un rompicapo in pochi secondi non è facile. Sicuramente non è una capacità che tutti posseggono. Anzi, spesso capita di vedere persone che perdono tantissimo tempo con dei test di logica e ragionamento e poi hanno bisogno di consultare le soluzioni per scoprire la risposta corretta. E tu, pensi di riuscire a risolvere il test di oggi? Mettiti alla prova e tieni allenato il tuo cervello!

Dovrai immaginare una situazione potenzialmente realistica, leggere con attenzione il testo del quesito e rispondere, possibilmente in tempi brevi. Il test è ambientato nei pressi di un fiume: una famiglia è composta da un padre e due figli. Il padre pesa 80 chili, i due figli pesano 40 chili. Devono attraversare un fiume ma la loro barca può trasportare al massimo 80 chili. Come farà il padre ad attraversare il fiume con entrambi i figli?

Valuta con attenzione tutti i dettagli e poi prova a dare una risposta. Trovi la soluzione scorrendo il testo dell’articolo.

La soluzione del test

Come ha fatto il padre a portare i due figli dall’altra parte del fiume? Presto lo scoprirai. Anzi, forse già lo hai scoperto perché hai dato la risposta corretta. In tal caso, ti facciamo i complimenti. Se, al contrario, hai bisogno della soluzione per scoprire la risposta all’enigma, non preoccuparti. Hai soltanto bisogno di allenarti con maggiore costanza. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, il nostro scopo è semplicemente quello di intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del quesito: in un primo momento, i due figli attraversano il fiume. Uno dei due torna indietro, scende dalla barca e fa salire il padre, il quale attraversa il fiume. Poi l’altro figlio, quello che aveva già attraversato il fiume, torna indietro e va a prendere il fratello. Infine, i due fratelli faranno per l’ultima volta il percorso per raggiungere il padre e tornare tutti insieme a casa. Era un test difficile? Nei prossimi giorni potrai metterti alla prova con altri enigmi altrettanto stimolanti e divertenti.