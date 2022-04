Royal Family: adesso è ufficiale, i duchi si trasferiscono a Londra

La coppia più chiacchierata della Royal Family britannica ha deciso: la prossima tappa sarà a Londra. Si trasferiranno appena possibile

Ogni volta che si parla della Royal Family, automaticamente vengono in mente moltissimi scandali e notizie di gossip. Nell’ultimo periodo, i sudditi sono stati particolarmente in apprensione per la salute della Regina Elisabetta, sulla quale è stato detto veramente di tutto. Le uniche certezze che riguardano l’anziana sovrana riguardano il suo ricovero dello scorso ottobre e la positività al Covid di alcune settimane fa.

Sua Maestà è da alcuni anni alle prese con le vicende giudiziarie del suo terzogenito Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein ed accusato di molestie sessuali. Come se non bastasse, sono in corso i preparativi per il Giubileo di Platino, che vedono The Queen impegnata in prima persona. Elisabetta II festeggerà a giugno i settanta anni sul trono insieme agli altri membri della Royal Family e ai sudditi inglesi. Ma l’attenzione mediatica, negli ultimi giorni si è spostata su una coppia della monarchia inglese. I due hanno deciso: si trasferiranno a breve.

William e Kate: i duchi andranno a vivere a Windsor

William e Kate hanno deciso ed hanno confermato le speculazioni degli ultimi mesi: si trasferiranno a Windsor per stare più vicini alla Regina Elisabetta. I Cambridge lasceranno Kensington Palace la prossima estate, scartando l’idea di spostarsi a Fort Belvedere, nel comune di Runnymede. Pare che preferiscano vivere in una casa di dimensioni più piccole rispetto a quelle più grandi del castello di Edoardo VIII.

Il Principe Harry ha rinnovato l’affitto a Frogmore Cottage, mentre Adelaide Cottage è attualmente occupato. La soluzione migliore per i Cambridge è quella di trasferirsi al castello di Windsor, dove la Regina Elisabetta si è trasferita in pianta stabile. Kate e William, secondo quanto riportato dal Sun e dal Daily Mail, sarebbero alla ricerca di una nuova scuola per i loro figli nel Buckinghamshire, nel Surrey o a Windsor.

Ma c’è un’altra ragione che ha spinto i genitori di George a prendere questa decisione. Secondo il Sun, i Duchi di Cambridge vorrebbero tenere il Principe Andrea lontano da sua madre, soprattutto dopo la sua inattesa partecipazione alla commemorazione in onore di Filippo di Edimburgo: “I Cambridge”, afferma il quotidiano britannico, “temono che Andrea stia pressando sua madre per tornare a partecipare nuovamente anche agli altri eventi pubblici”.