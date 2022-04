Dopo l’eliminazione ad Amici, Aisha spiazza con un eloquente messaggio

Dopo essere stata eliminata da Amici, Aisha torna sui social e spiazza tutti con un eloquente e sorprendente messaggio.

La quarta puntata del serale di Amici 21 ha decretato l’eliminazione di Aisha. La cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola dopo la prima sfida persa dalla propria squadra contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In lacrime, Aisha ha ringraziato tutti per la grande occasione ricevuta, compresi i compagni con cui, negli scorsi giorni, ha festeggiato il suo 18esimo compleanno.

Dopo l’eliminazione, Aisha è tornata sui social scrivendo un lungo messaggio con cui ha fatto un bilancio dell’esperienza vissuta nella scuola di Amici rivolgendosi anche a se stessa. Per lei, inoltre, sono anche arrivate le belle parole della sua insegnante Lorella Cuccarini.

Aisha rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici: il messaggio di Lorella Cuccarini

L’esperienza nella scuola di Amici 21 per Aisha è stata ricca di emozioni. La cantante ha avuto anche la possibilità di lavorare con gli One Republic per duettare sulle note di una nuova versione della canzone “Sunshine”. Una grande occasione che la cantante ha saputo sfruttare al meglio. Grata di essere arrivata alla quarta puntata del serale nel corso della quale Stefano De Martino ha ricevuto un bacio speciale, Aisha ha pubblicato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram.

“Cara Aisha, vorrei averti trattata meglio. Troppe volte ti ho riempito la testa di cazzate, facendoti cadere ancor prima di riuscire a farti compiere i tuoi primi passi. Ne hai passate tante, te ne sei cercate troppe. Ma hai visto? Affidandoti al tempo tutto sembra andare meglio. Il tempo ti ha portato a vivere la tua vita attivamente, non più per inerzia. Il tempo ti ha portato a conoscere delle persone meravigliose che ti porterai dietro per tutta la vita”, scrive la cantante che, poi, promette a se stessa di prendersi cura di sè in futuro, delle sue paure e dei suoi sogni.

Rivolgendosi a tutte le persone che le sono state vicine negli ultimi mesi, Aisha augura a tutti di continuare a brillare e di avere vicino persone come loro. Parole importante quelle della cantante che, nella scuola, ha imparato ad avere più sicurezza in se stessa.

Per lei, poi, è arrivato anche il messaggio di Lorella Cuccarini. “Cara Aisha, dal primo giorno, ho creduto nel tuo talento. Leggi sotto a questo post quanto amore c’è per te e ricorda che il vero giudice nel nostro mestiere è sempre il pubblico”, ha scritto l’insegnante.

Dopo l’eliminazione del ballerino Leonardo, la scuola di Amici 21 perde un’altra brillante allieva che con la sua voce ha già conquistato tutti.