Amici, messaggi da pelle d’oca per Crytical dopo l’eliminazione

Amici 21 ha visto l’eliminazione del rapper Crytical che ha ricevuto dei messaggi da pelle d’oca da parte dei big del programma di successo di Maria De Filippi.

Amici 21 sabato scorso ha dovuto fare i conti con l’ennesima doppia eliminazione del programma e a farne le spese sono stati due cantanti.

La giuria, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, hanno deciso di mandare a casa, tra i concorrenti in lizza per l’eliminazione, Aisha e Crytical. I due hanno dovuto abbandonare il programma ma per entrambi sono arrivate grosse soddisfazioni durante il corso di quest’esperienza ed anche dopo in quanto Francesco ha ricevuto una proposta in diretta da parte del leader dei The Kolors che gli ha offerto di aprire i suoi concerti durante il tour estivo ma non solo.

Dopo la fine di quest’esperienza per lui sono arrivati messaggi da pelle d’oca da parte non solo di Stash ma anche di un altro artista lanciato proprio da Amici di Maria De Filippi.

Crytical dopo l’eliminazione ad Amici 21: per lui arrivano messaggi da brividi

Ad aprire le danze dopo l’eliminazione di Crytical da Amici 21 è stato l’ex concorrente Briga che sul suo profilo Twitter ha speso importanti parole nei confronti del giovanissimo concorrente, esaltandone le doti di autore.

“Auguro un sincero In bocca al lupo a Francesco Crytical per il suo futuro” ha esordito il rapper, che ha debuttato nel mondo della musica proprio grazie al programma di Maria De Filippi. “Non è facile entrare ad Amici a 17 anni, e lui ha fatto un ottimo percorso. Quando avevo la sua età non scrivevo così ha poi concluso, facendo notare come Crytical abbia ottime capacità nonostante la giovane età.

“Amici è una roba che ci appassiona” ha invece scritto Stash dei The Kolors. “E’ così avvincente che quasi ci fa dimenticare il fatto che in fondo è un programma TV” ha subito aggiunto facendo riferimento all’eliminazione i Crytical e Aisha, che ha ricevuto un importante messaggio da Lorella Cuccarini. “Forse la cosa più bella di questa trasmissione è vedere negli occhi di questi ragazzi la voglia di realizzare il proprio sogno al punto di farlo vivere anche a noi e io penso che il sogno di qualsiasi cantante sia quello di stare sul palchi davanti alla gente” ha poi proseguito, provato dal turbine di emozioni vissute poco prima.

“Stasera è uscito un ragazzo che ha tanto da dire e il credo nel suo sogno quindi sono felice di dargli nel mio piccolo uno spazio sul nostro palco. Tra qualche giorno pubblicheremo il calendario dei concerti” ha poi concluso, confermando la loro prossima collaborazione con il giovane artista.