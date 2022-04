Nicolas Vaporidis sgancia la bomba su Jeremias Rodriguez: è gelo all’Isola

Nicolas Vaporidis ha sganciato la bomba su Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi, facendo calare il gelo durante il corso della diretta su canale 5 in compagnia di Ilary Blasi.

Nicolas Vaporidis è senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore di Notte prima degli esami si è fatto non poco notare e durante il corso di queste settimane è stato protagonista di numerose discussioni.

In particolar modo, questa sera in diretta su canale 5, ha ammesso che tra lui e Jeremias Rodriguez non scorre affatto buon sangue, ma non solo. Nicolas ha lanciato una grave accusa nei confronti del suo compagno di viaggio, facendo calare il gelo all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis lancia una grave accusa contro Jeremias Rodriguez

Nicolas Vaporidis, durante il corso del collegamento con Ilary Blasi su canale 5, ha accusato Jeremias Rodriguez di essere una persona aggressiva e che in più di un’occasione avrebbe minacciato gli altri concorrenti.

“Fa occhio per occhio dente per dente” ha aggiunto l’attore, che poche ore prima è stato stroncato dalla sua ex all’Isola dei Famosi. Il fratello minore di Belen Rodriguez ha ovviamente smentito le accuse ricevute e quando la conduttrice ha chiesto agli altri concorrenti di sbilanciarsi a tal proposito e di sostenere una delle due fazioni per comprendere quale fosse la verità, nessuno si è fatto avanti facendo calare un certo gelo durante la diretta.

Nicolas Vaporidis ha mosso gravi accuse su Jeremias Rodriguez, affermando che durante il corso di quest’esperienza all’Isola dei Famosi si è comportato in maniera decisamente poco corretta. In suo soccorso però sono arrivati suo padre Gustavo, che ha declinato le accuse ricevute, e Clemente Russo che da vero sportivo ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, ma il dubbio è stato insinuato nel pubblico del piccolo schermo che è più curioso che mai di scoprire come stanno realmente le cose tra loro.

Nicolas ha mentito oppure ha detto la verità nei confronti del fratello di Belen Rodriguez. Per scoprirlo non ci resta che vedere come prosegue il loro percorso all’Isola dei Famosi in Honduras.