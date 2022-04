Manila Nazzaro sbotta sui social dopo l’attacco dei Jerù: l’amaro sfogo

Manila Nazzaro, dopo aver ricevuto messaggi durissimi da parte dei fan di Jessica Selassiè e Barù, si lascia andare ad un amaro sfogo.

Manila Nazzaro, dopo aver rilasciato un’intervista in cui ha parlato del rapporto tra Jessica Selassiè e Barù, è stata bersagliata dai messaggi dei fan della coppia a cui, oggi, ha deciso di rispondere con due storie Instagram. L’ex Miss Italia che ha vissuto accanto a Barù e Jessica Selassiè guardando il loro rapporto si è lasciata andare ad un amaro sfogo dopo i messaggi offensivi ricevuti sui social.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro non sono piaciute ai Jerù ovvero ai fan di Jessica Selassiè e Barù che speravano nell’inizio di una storia d’amore. Di fronte ai messaggi pesanti ricevuti, l’ex Miss Italia ha deciso di sfogarsi pubblicamente con un messaggio condiviso tra le storie di Instagram.

Manila Nazzaro risponde ai Jerù dopo le offese ricevute: lo sfogo social

A scatenare la reazione dei fan di Jessica Selassiè e Barù sono state le seguenti dichiarazioni che Manila ha rilasciato ai microfoni di Giada Di Miceli durante Non Succederà Più in onda su Radio Radio.

“Non lo so se ha ancora il pallino di Barù, spero di no. I Jerù non sono mai esistiti, perché non è mai esistita la coppia”, ha dichiarato la Nazzaro. Parole arrivate dopo l’intervista rilasciata da Barù a Verissimo che ha spinto Jessica a togliergli il segui su Instagram. Le parole della Nazzaro, tuttavia, non sono piaciute ai Jerù che hanno inondato di commenti Manila che, su Instagram, ha pubblicato lo screen di uno dei tanti messaggi ricevuti.