Ultimo, il messaggio da pelle d’oca per Fabrizio Moro

Ultimo, pubblica un sefie con l’amico Fabrizio Moro dopo un loro incontro ed è boom di like e commenti. Il messaggio da pelle d’oca.

Un messaggio di gratitudine e d’affetto è quello che Ultimo ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram insieme ad una foto in cui è con Fabrizio Moro conquistando tutti i fan. E’ bastato un selfie dei due cantautori romani e un messaggio sincero da parte di Ultimo per scatenare i fan che hanno risposto con like e commenti.

Niccolò Moriconi ha iniziato la propria carriera aprendo proprio i concerti di Fabrizio Moro a cui aveva lasciato una chiavetta con alcuni suoi brani. Dopo averli ascoltati, Fabrizio Moro decise di dargli una possibilità. Tra loro è nata così un’amicizia e, dopo averlo rivisto, Ultimo gli ha dedicato un bellissimo messaggio.

Ultimo e il grazie a Fabrizio Moro: il messaggio dopo l’ultimo incontro

Entrambi di San Basilio, quartiere periferico di Roma, Ultimo e Fabrizio Moro si sono riconosciuti immediatamente diventando amici. Dopo aver aperto i concerti di Moro, per Niccolò è arrivata la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Poi il secondo posto sempre al Festival duettando, proprio, con l’amico Fabrizio sulle note de “I tuoi particolari”. Fabrizio, poi, è stato ospite di Niccolò durante un suo concerto allo Stadio Olimpico e lo stesso Moriconi è stato poi ospite di Moro durante il suo concerto all’Olimpico nel 2018.

Nell’ultimo periodo, complici i rispettivi impegni e la pandemia, i due non erano riusciti a vedersi. oggi, però, hanno avuto modo di riabbracciarsi e Niccolò ha deciso di documentare tale incontro dedicando all’amico delle parole ricche d’affetto.

“AMICO! ❤️ Finalmente ci siamo rivisti! Stavo ripensando a quando nel 2016 ero riuscito a farti avere una chiavetta con le mie canzoni…… erano circa 4 anni che avevo i provini di ‘Giusy’, ‘Sogni appesi’ e altri pezzi, ma non riuscivo a farmi conoscere. Non riuscivo a realizzare il mio sogno. Pensavo di ricevere l’ennesima porta in faccia. Dopo circa 3 giorni mi chiamò il mio vecchio manager dicendomi “Fabrizio vuole che apri i suoi concerti”… io ero in studio a registrare ‘Pianeti’ e mi misi a piangere dall’emozione….non potrò scordarmi mai quella sensazione. Mai! Posso dire che la prima grande opportunità di vedere un grande pubblico me l’hai regalata tu. Il mio ‘grazie’ verso di te non sarà mai abbastanza. Ti voglio ben”, ha scritto Niccolò.