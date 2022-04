Sex and the City, 5 curiosità che non conoscevi su questa serie tv

Sex and the City è una delle serie televisive più seguite degli ultimi decenni. Oggi scoprirai alcune curiosità su questo show che non conoscevi

Sex and the City è una serie televisiva statunitense andata in onda tra il 1998 ed il 2004. Il successo di questo prodotto era scontato, considerando che il suo creatore è Darren Star, già autore di due serie televisive iconiche come Beverly Hills 90210 e Melrose Place. I più giovani devono sapere che questo show televisivo è sempre attuale e quindi meriterebbe sicuramente di essere visto, nonostante sia arrivato alla conclusione da tempo.

La storia è ambientata a New York City e racconta le avventure sentimentali di quattro amiche. Tre di loro hanno circa 35 anni, Samantha è la più grande del gruppo e ne ha 40. Una delle protagoniste è la splendida Sarah Jessica Parker, nel ruolo di Carrie Bradshaw, e la serie tratta spesso argomenti attuali, come il ruolo delle donne nella società moderna.

Dopo il grande successo della serie televisiva, la produzione ha deciso di girare due film, Sex and the City e Sex and the City 2, usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Entrambe le pellicole sono state molto apprezzate dal pubblico, in particolare dai fan accaniti dello show. Oggi vogliamo raccontarti cinque curiosità su questa serie statunitense che ancora non conoscevi.

Sex and the City, 5 curiosità su questa serie tv

Le produzioni degli anni ’90 sono molto interessanti perché riescono a registrare un grosso seguito anche oggi. Proprio come è già capitato con una grande protagonista di quel periodo, oggi vogliamo raccontarti le cinque curiosità che ancora non conoscevi sulla serie televisiva Sex and the City.