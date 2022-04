Lory Del Santo e Marco Cucolo, la suocera svela tutta la verità sulla coppia

La suocera di Lory Del Santo, nonché madre di Marco Coculo, svela tutta la verità sulla coppia

Lory Del Santo, attrice e showgirl dal passato difficile, si trova adesso all’Isola dei Famosi nella veste di naufraga.

La donna partecipò e vinse questo reality show in una delle primissime edizione, ma quest’anno si tratta di un’avventura diversa. Infatti, Lory ha deciso di partecipare in coppia con il suo fidanzato, Marco Cucolo. I due stanno insieme da quasi dieci anni e nonostante molti credevano che non sarebbero durati vista la differenza di età, la coppia ha smentito tutti.

Felici ed innamorati, si trovano adesso in Honduras. La Del Santo ama primeggiare anche perché è una donna di spettacolo, mentre Marco è più taciturno e vive quasi nella ombra dell’attrice.

Ma adesso parla la suocera di Lory e svela tutta la verità sulla coppia. Scopriamo insieme cosa ha rivelato in merito

Ecco tutta la verità su Lory Del Santo e Marco Cucolo: parla la suocera dell’attrice

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono una coppia sia nella vita reale che all‘Isola dei Famosi. Più volte sono riusciti a superare il televoto fino a quando non vengono eliminati nella puntata del passato giovedì.

Adesso i due gareggiano da soli sull’Isola dei Singoli, conosciuta come Playa Imboscada, con l’opportunità di farsi conoscere a tutto tondo senza raggiungere compromessi di coppia.

Sia i naufraghi che il pubblico sono divisi in merito alla loro storia d’amore. Lory viene considerata una stratega e quindi non vera, mentre Marco viene amato da tutti con il suo fare semplice, puro e vero.

Insomma, sembrano due poli opposti e tanti si domandano come stiano riuscendo a stare insieme da così tanti anni.

Mentre Nicolas Vaporidis lancia una frecciatina che lo stronca, la suocera della Del Santo ha deciso di svelare la verità.

La donna prese già in mano la situazione durante una diretta dell‘Isola dei Famosi dove confermò l’idea che Lory facesse la stratega. Nella vita reale è un’altra persona e il rapporto con suo figlio è totalmente diverso.

La suocera non ama tanto la showgirl, infatti non ha deciso di esporsi sul fatto che suo figlio voglia convolare a nozze con Lory. Sottolinea il fatto che Marco è una persona sincera e fedele, come sta mostrando anche nel reality show.

I cugini di campagna prendono una scelta clamorosa, mentre la suocera della Del Santo svela tutta la verità sui due fidanzati al magazine Nuovo.

“Nel privato la coppia è molto diversa da come appare in tv. Lei lo fa sembrare quasi un bambolotto, ma c’è una grande intesa tra di loro è una coppia consolidata” rivela la donna e conclude: “Non si sarebbero mai trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona“.

Che si tratti quindi di una strategia decisa a tavolino?

La madre di Marco Cucolo, nonché suocera di Lory Del Santo, svela tutta la verità. Il rapporto della coppia è diverso dalla realtà e forse è una scelta televisiva.

Io devo dire che mi piacciono assieme all’Isola dei Famosi e magari sono anche riusciti a trovare la strategia vincente