Ida Platano, la rivelazione spiazzante sul cavaliere di Uomini e Donne

Rivelazione spiazzante su un cavaliere di Uomini e Donne: parla Ida Platano

Maria De Filippi tiene compagnia da più di dieci anni al pubblico italiano con il dating show Uomini e Donne. In onda alle 14:45 su Canale 5, Trono Over e Classico movimentano il pomeriggio con litigi, incontri e soprattutto tanto amore.

Ida Platano, una delle protagoniste del format, rilascia un’intervista per il magazine di Uomini e Donne. Fa una rivelazione spiazzante su un cavaliere e sembra proprio che tra di loro ci sia un forte sentimento.

Vediamo insieme quanto ha rivelato

Ida Platano fa una rivelazione spiazzante su un cavaliere di Uomini e Donne: “I suoi sguardi erano come carezze“

Ida Platano ha creato un forte legame con un cavaliere di Uomini e Donne, ma non si parla di amore, bensì di amicizia.

Lui è Alessandro Rausa, uomo più grande della dama e quindi con maggiore esperienza di vita rispetto a lei.

Tra i due è nata una grande amicizia e Ida si sente molto capita e mai giudicata da Alessandro.

Ecco cosa ha rivelato la dama al magazine di Uomini e Donne: “E’ un uomo capace di dare tanto amore e ne merita altrettanto. Il bello è che riesce a farti sentire il suo affetto senza fare quasi nulla“.

Mentre un ex volto del programma spara a zero su un ex tronista, la Platano continua la sua intervista: “Nei momenti in cui ero al centro studio sono stata parecchio in difficoltà, ho notato che mi guardava e i suoi sguardi erano come carezze, mi consolava […] Non è tanto quello che dice, ma è come lo dice“.

Alessandro si sta frequentando con Pinuccia, donna molto gelosa di cui il cavaliere non è ancora convinto proprio per il suo temperamento.

La dama è gelosa persino del legame che Rausa ha con Ida per questo la Platano approfitta dell’intervista per chiarire una volta per tutte questa situazione.

“Non capisco come Pinuccia possa essere gelosa di questo rapporto. Alessandro per me è come un papà, un nonno. L’atteggiamento della signora Pinuccia nei miei confronti mi fa a tratti sorridere e a tratti arrabbiare, perché l’amicizia tra me e Alessandro è un sentimento più che pulito, limpido” confessa la dama e fa una rivelazione spiazzante: “Secondo me Pinuccia non è la donna adatta per Alessandro, ma non perché ho qualcosa contro di lei, tutt’altro“.

Mentre la migliore amica di Ida, Gemma Galgani scopre la svolta da parte di Maria De Filippi, la dama del Trono Over spiega perché Pinuccia non è l’anima gemella del suo nuovo amico.

“Pinuccia non è in grado di far sentire Alessandro tranquillo quando invece, dall’altra parte, lui cerca in ogni modo di rasserenarla. La donna adatta per Alessandro secondo me dovrebbe essere una signora che abbia i suoi stessi valori, che sia autentica come lui” commenta Ida e conclude: “Una donna pacata e soprattutto in grado di fargli sentire le campane. Non è mai tardi perché ciò avvenga“.

Ida Platano parla del suo nuovo amico e cavaliere Alessandro Rausa. Uomini e Donne è fatto apposta per creare legami compresi anche quelli di amicizia. La rivelazione spiazzante della dama infastidirà molto Pinuccia o riuscirà a comprendere e a venire in contro ai bisogni del suo cavaliere? Non ci resta che continuare a seguire il format