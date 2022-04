E’ stato uno dei cantanti più amati di Amici: ecco com’è oggi

Amici di Maria De Filippi è una trasmissione in onda da oltre vent’anni su Canale 5. Nonostante il tempo passato, rimane tra le più amate. Infatti, nel corso degli anni si aggiorna, e spuntano nuovi talenti, ma quello che ricordiamo oggi è stato uno dei cantanti più amati nelle edizioni scorse, lo riconoscete?

Se credete che Amici di Maria De Filippi non possa ancora stupirvi, vi sbagliate di grosso. Le storie dei protagonisti rendono i giovani concorrenti non solo degli artisti, ma dei personaggi a tutto tondo. Infatti, non ci su può non affezionare anche al più introverso dal carattere chiuso. Si finisce sempre per apprezzare il percorso fatto dai giovani in gara, e anche se passano gli altri, l’arte non viene mai dimenticata e messa da parte.

Senza ombra di dubbio il format in questione, Amici è una delle vetrine più ambite da parte dei giovani che mirano a fare successo nel mondo dello spettacolo. Che si tratti di danza o canto, questi sono sempre pronti a mettere in scena il proprio talento e le ambizioni alle quali aspirano.

Alcuni hanno vita breve a livello di notorietà, perché come delle meteore cavalcano l’onda della fama, ma poi vengono dimenticati.

Oggi il protagonista è un ex cantante della scuola, lo riconoscete nonostante gli anni?

Amici: il cantante più amato delle vecchie edizioni torna

I concorrenti di Amici sono tra i personaggi più in voga, perché diventano dei veri beniamini per i telespettatori che li seguono giorno per giorno. Alcuni hanno raggiunto un successo che li ha portati fino ad Hollywood, mentre altri hanno cambiato strada e sono rimasti un po’ in disparte dalla scena dello spettacolo. Oggi ricordiamo uno dei cantanti più amati della settima edizione, ecco di chi si tratta, scopriamo che fine ha fatto!

Si tratta di Pasqualino Maione il terzo classificato dello settima edizione, quella nella quale il vincitore è stato Marco Carta. Il giovane è stato molto amato fin dagli inizi, anche i prof ne hanno apprezzato le doti canore, le quali sono state fin da subito indice di un grande talento. Il punto è che sono passati tanti anni, ai tempi di Amici aveva solo 23 anni, mentre adesso si mostra in modo del tutto diverso!

E’ diventato un uomo, perché è cresciuto, e fisicamente è totalmente differente. Osa con degli scatti che mostrano un fisico d’acciaio, e anche in viso sembra cambiato, ha perso un po’ quello sguardo dolce che lo contraddistingueva.

Se sia ancora attivo nel mondo della musica non è chiaro, ma dal suo profilo Instagram ufficiale sembra ancora cantare. Tra le vecchie glorie si sente spesso parlare di quello che accade loro, un’ex stella di Amici ha addirittura subito minacce di morte! Questo perché il successo non sempre ripaga come sperato. Nel frattempo, abbiamo visto Maione in delle vesti differenti che sono il frutto di duri allenamenti e sana alimentazione, sempre da come mostra sui social media.

L’ex concorrente viene ricordato da tutti, se vuoi conoscere dettagli su altri ex di Amici, ci vediamo al prossimo articolo!