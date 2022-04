Isola dei Famosi daytime 19/4/22, colpo di scena dopo la diretta: il naufrago non molla

L’Isola dei Famosi è pronta a servire l’ennesimo colpo di scena dopo la diretta di Ilary Blasi su canale 5. Il naufrago non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

L’Isola dei Famosi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nemmeno dopo la diretta con Ilary Blasi rigorosamente su canale 5. Questa volta però a raccontare le vicende dei naufraghi è l’inviato di quest’edizione, Alvin che prima di annunciare le nuove dinamiche nate in queste ore ci riassume quanto successo poco prima.

Lory Del Santo e Marco Cuculo, dopo aver trascorso qualche puntata a Playa Sgamada, hanno di nuovo la possibilità di tornare in gara ma questa volta divisi. Uno è nel team dei Cucarache e l’altro nei Tiburon. Nonostante ciò possono ricongiungersi ogni qual volta che la produzione farà suonare la campana.

Campana che Jeremias Rodriguez avrà modo di poter ascoltare soltanto da casa perché, dopo aver perso il televoto contro Roger ed Estefania, ha scelto di ritirarsi dal programma senza tentare la sorte a Playa Sgamada, ma il daytime dell’Isola dei Famosi non è di certo finito qui.

Gustavo Rodriguez senza Jeremias: la decisione all’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez, che è stato fortemente criticato da Lei dopo l’abbandono all’Isola dei Famosi, aveva la possibilità di proseguire ancora una volta questo percorso insieme a suo padre ma non ha voluto.

In molti, dopo la sua scelta, erano curiosi di sapere che cosa volesse fare Gustavo Rodriguez. Il padre di Belen ha deciso di proseguire con la sua avventura in Honduras in solitaria, anzi. Ora che in quella Playa Sgamada si trovano soltanto lui e Clemente Russo è più determinato che mai ad andare avanti continuando a sostenere che suo figlio, a differenza di quanto sostengono molti dei loro compagni di viaggio, non ha adottato nessuna strategia di gioco.

Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei Famosi, ma suo padre Gustavo non ha alcuna intenzione di mollare la presa e vuole andare dritto per la sua strada fin quando il pubblico del piccolo schermo degli italiani gli permetterà di andare avanti. C’è però chi sente la sua mancanza e questo è Blind che con il fratello minore di Belen aveva creato un bellissimo rapporto.