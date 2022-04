Uomini e Donne puntata 19/4/22, Tina coglie alla sprovvista: “E’ incinta!”

A Uomini e Donne Tina Cipollari coglie tutti di sorpresa e fa una rivelazione inaspettata sulla dama del Trono Over di canale 5.

Uomini e Donne ritorna dopo le feste di Pasqua sul piccolo schermo degli italiani con una puntata in cui gli animi si sono accesi e non poco.

Il tutto inizia con il cavaliere Bruno. Quest’ultimo annuncia di voler terminare la conoscenza con Pinuccia e di dare una nuova chance alla sua vecchia fiamma, Vincenza, che entro una settimana gli darà una risposta. La dama però ci resta male e scoppia a piangere e per questo motivo va fuori dagli studi con Alessandro che prova a consolarla.

Nel frattempo che loro sono fuori, al centro studio ci sono Riccardo e Gloria e qui i colpi di scena non sono di certo mancati con tanto di provocazione da parte di Tina Cipollari.

Maria De Filippi preoccupata per Gloria: Tina Cipollari lancia una provocazione

Riccardo Guarnieri, dopo aver messo le cose in chiaro con Ida Platano, dopo aver chiuso la conoscenza con Gloria rivela che si sono visti al di fuori del programma per provare a chiarire le cose.

Mentre lui rivela quanto accaduto, la dama appare piuttosto strana agli occhi di Maria De Filippi. Tant’è che la conduttrice le chiede se stesse bene. Lei risponde di sì affermando di sentire soltanto caldo, ma in studio tutti dicono che fa un certo freddo. “E’ incinta!“ ha annunciato l’irriverente opinionista Tina Cipollari, ironizzando sul momento. “Sarebbe una gravidanza record“ ha aggiunto la conduttrice. “Forse è di Armando“ ha ripreso la parola l’opinionista. “Con lui è passato un po’ di tempo” ha poi concluso.

Tina però ha riversato tutta la sua furia su Riccardo Guarnieri e Ida Platano convinta che i due stiano prendendo in giro tutti quanti in quanto dopo la scorsa registrazione sono stati immortalati insieme dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 e secondo lei è evidente che tra loro ci sia una certa chimica. La padrona di casa concorda sulla chimica e non esclude che possano tornare insieme, ma non crede che vogliono prendere in giro pubblico da casa e la redazione.