Uomini e Donne: Riccardo mette le cose in chiaro con Ida ma il dettaglio non sfugge

A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha messo le cose in chiaro con la sua ex fidanzata Ida Platano ma il dettaglio non è sfuggito all’attento utente della rete che ha notato il tutto subito.

Uomini e Donne durante il corso di queste ultime settimane ha dato il benvenuto a Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over, famoso per aver avuto una storia con la dama Ida Platano.

Tra loro le cose non sono tornate e il loro ultimo incontro, pima di questo ritorno, non era affatto stato dei migliori in quanto i due se ne erano detti di tutti i colori. Ora però le cose sembrerebbero essere diverso e il cavaliere ha voluto chiarire alcune cose con lei facendo accendere le speranze che possa esserci un nuovo ritorno di fiamma.

Ma questo sarà la verità o sono soltanto le speranze dei loro fan? Riccardo Guarnieri ha fatto chiarezza su Uomini e Donne Magazine rivelando come stanno realmente le cose tra lui e Ida Platano, ma qualcosa non torna.

Riccardo Guarnieri ancora innamorato di Ida a Uomini e Donne? Il sospetto del web

Riccardo Guarnieri ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine rivelando come stanno le cose con Ida Platano. I due, non appena hanno avuto modo di potersi vedere, hanno voluto ballare insieme e il pubblico del piccolo schermo degli italiani, che è rimasto spiazzato dalla rivelazione dell’ex dama, si sono domandati che cosa si sono detti i due in quel momento.

“Dopo quel ballo é come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle“ ha esordito il cavaliere durante il coso dell’intervista, rivelando di aver messo una pietra sul loro passato di coppia. “Ciò non vuol dire che credo o voglio che tra me e Ida rinasca qualcosa“ ha poi concluso mettendo in chiaro le cose ma gli utenti della rete non capiscono come mai, allora, se non vuole alcun ritorno ogni occasione per poter ballare o parlare con la sua ex fidanzata intuendo che forse i due non riescono a stare lontani e che a breve vivremo un nuovo ritorno di fiamma.