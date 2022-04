Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez sconvolge: “Non so perché lo faccio”

All’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez si è lasciato andare ad un’inedita confidenza che ha lasciato di stucco i suoi fedeli sostenitori.

Senza alcun dubbio durante quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la seconda che vede Ilary Blasi nelle vesti di padrona di casa, ha tra i suoi protagonisti indiscussi Jeremias Rodriguez che qualche tempo fa aveva già provato quest’esperienza trovando l’amore al fianco di Soleil Sorge, relazione che è terminata qualche tempo dopo la fine del programma.

Il fratello più piccolo di Belen Rodriguez anche quest’anno, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, si è fatto notare e non poco in quanto non le ha di certo mandate a dire ai concorrenti che non gli vanno a genio come Edoardo Tavassi o Nicolas Vaporidis ad esempio.

Queste dinamiche però al tempo stesso ha ammesso che non fanno parte della sua persona, senza nascondere che non gli dispiacerebbe porre fine al suo percorso per tornare alla vita di sempre.

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi si è così lasciato andare ad un’inedita confessione che ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori. Ecco perché.

Jeremias Rodriguez in dubbio sull’Isola dei Famosi: la confessione inaspettata

Jeremias Rodriguez ha confidato al grande pubblico che inizia a sentire durante il suo percorso all’Isola dei Famosi, dove Edoardo Tavassi si è scatenato, la mancanza della sua famiglia e dei suoi effetti e che in fondo questo tipo di esperienza non appartengono alla sua persona.

“Ho bisogno della mia vita, della mia fidanzata” ha svelato il fratello minore di Belen Rodriguez, che ha approfondito l’argomento anche con Ilona Staller. “Non so perché faccio questi reality, non mi piacciono” ha poi aggiunto in Honduras lasciando di sasso i suoi fedeli sostenitori in quanto non si sarebbero mai aspettati queste parole da parte sua considerando che questa è la terza volta che sceglie di mettersi in gioco in un programma come questo. Insomma, non proprio un novellino alle prime armi.

Senza considerare, poi, che è anche la seconda volta che partecipa all’Isola dei Famosi e conoscenza senza alcun dubbio le dinamiche su cui ruota la trasmissione ma nonostante tutto inizia a sentirsi fuori luogo che questo sia soltanto un periodo no oppure Jeremias Rodriguez ha preso maggiore consapevolezza di se stesso?