Edoardo Tavassi scatenato all’Isola dei Famosi: conquista anche Lei!

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi scatenato: conquista anche Lei!

All’Isola dei Famosi 2022 i nostri cari naufraghi si sono separati. Partiti come coppie per qualche settimana, la conduttrice Ilary Blasi annuncia che la produzione ha deciso di far partecipare tutti come singoli, obbligandoli a scegliere in quale gruppo giocare.

Ciò ha portato fuori ancora di più i caratteri determinati dei concorrenti che con la fame e i mosquitos, sono sempre più vogliosi di vincere ogni prova.

Mentre si creano delle dinamiche di astio, qualcuno pensa a far ridere e a rendere l’avventura un po’ più leggera. Si tratta di Edoardo Tavassi che con il suo modo di fare scatenato, conquista anche Lei!

Vediamo di chi si tratta

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi scatenato: conquista anche Licia Nunez

Licia Nunez è un’attrice e ora naufraga all’Isola dei Famosi. La donna ha deciso con quale gruppo partecipare e opta per i Tiburòn.

In questo lato della spiaggia dell’Honduras troviamo anche Edoardo Tavassi, arrivato ai Caraibi in coppia con sua sorella e influencer Guendalina.

Il ragazzo col suo modo di parlare romanesco e la sua voglia di scherzare, ha conquistato tanti consensi dai telespettatori. Inoltre, ha un carattere adatto per qualsiasi tipo di temperamento, nonostante sappia anche come farsi rispettare.

Mentre viene violato il regolamento del reality show e arriva la punizione per tutti, Edoardo si avvicina a Licia Nunez.

Il naufrago decide di spiegare quali sono le regole dell’Isola alla nuova arrivata. Dove dormire, quando fare la capanna, gli impegni della giornata per aiutare il gruppo.

Licia è contenta di essere stata accettata così bene dal Tavassi e parlando con lui rivela: “Secondo me questo è assolutamente il momento giusto per me. La vivo proprio come una nuova sfida. Anche come una sorta di riscatto”.

Edoardo prende la palla al balzo e confessa che anche lui la pensa uguale: “E’ pure a me è arrivato nel momento giusto, perché è arrivata nel momento in cui pesavo di più nella mia vita“. L’attrice ride e si lascia andare scherzando con l’ormai nuovo amico.

Mentre un naufrago decide di abbandonare il gioco prima di una diretta, Licia in un confessionale rivela quali sono le sue prime sensazioni e spezza una lancia a favore del naufrago.

“Edoardo ha deciso di essere un po’ il mio Cicerone e trovo che sia una persona assolutamente simpatica. Io amo questa romanità e quindi stare con Edoardo” confessa molto contenta la nuova arrivata e continua: “Sentire questa romanità mi fa un po’ casa e quindi mi piace che sia stato proprio lui a mostrarmi questo paradiso“.

Tavassi conquista ancora. E’ scatenato per il nuovo ingresso di Licia Nunez e tra di loro nasce un’ottima amicizia. Edoardo ha rivelato di essere un amico fedele e sa anche come tirare su di morale i concorrenti. E’ un’ottima persona da avere al proprio fianco e

il naufrago è ancora più scatenato all’Isola dei Famosi