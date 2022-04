Isola dei Famosi, naufrago abbandona prima della diretta: batosta per Ilary Blasi

All’Isola dei Famosi un altro naufrago è stato costretto ad abbandonare il programma poco prima della diretta di questa sera. Per Ilary Blasi questa è stata l’ennesima batosta.

All’Isola dei Famosi, come viene ripetuto sempre da Ilary Blasi durante il corso delle due puntate settimanali, tutto può succedere.

Questa sera poco prima della diretta, un altro naufrago è stato costretto ad abbandonare la trasmissione di successo di canale 5 questa decisione, in maniera inevitabile, ha lasciato senza parole il pubblico del piccolo schermo in quanto mai si sarebbero aspettati un risvolto del genere sapendo quanto ci teneva al gioco ma purtroppo è accaduto.

Ilary Blasi ha avuto un duro colpo all’Isola dei Famosi dovendo fare i conti con un altro abbandono da parte di uno dei suoi concorrenti.

Ilary Blasi annuncia un nuovo abbandono all’Isola dei Famosi: l’annuncio spiazza

Ilary Blasi durante l’inizio di questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi, dove poco dopo Guendalina Tavassi è stata smascherata da suo fratello Edoardo, ha annunciato al pubblico del piccolo schermo che un altro naufrago è stato costretto ad abbandonare il programma e a rinunciare al suo percorso in Honduras insieme agli altri naufraghi.

Il concorrente in questione è Jovana Djordjevic. La concorrente, proprio lunedì scorso, aveva avuto la possibilità grazie a Laura Maddoloni di poter atterrare per la prima volta all’Isola in quanto per tutto il suo percorso non è mai stata realmente in gara poiché era a Playa Accopiada, ma per quale motivo è stata costretta a lasciare il gioco?

La conduttrice romana ha rivelato che purtroppo Jovana ha abbandonato l’Isola dei Famosi a causa di alcuni problemi medici e per questo non poteva andare avanti con il suo percorso. Ilary però non si è sbilanciata più di tanto e non ha rivelato qual è stato il problema riscontrato ma ha dato un invito a parte alla Djordjevic di poter venire in studio una volta tornata in Italia e le sue condizioni di salute ristabilite.

Questo per il pubblico del piccolo schermo è stato un vero e proprio colpo di sena considerato quanto Jovana ci teneva a mettersi in gioco, ma il destino è imprevedibile.