Guendalina Tavassi smascherata in diretta: dopo anni viene fuori la verità

Guendalina Tavassi è stata smascherata durante la diretta dell’Isola dei Famosi e dopo anni è venuta fuori tutta la verità su di lei.

Guendalina Tavassi è stata la protagonista di un’inattesa confessione durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi su canale 5.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata smascherata da suo fratello Edoardo che ha ammesso di aver associato un episodio accaduto durante la corsa puntata ad uno risalente alla sua prima avventura in Honduras, quando scelse di prendere parte all’edizione condotto proprio da Nicola Savino che ora per ironia della sorte ricopre il ruolo di opinionista.

Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi smascherata da suo fratello Edoardo

Edoardo Tavassi, durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi, dove poco prima Carmen Di Pietro ha perso le staffe con un’altra naufraga, è stato accusato da Blind di aver detto di non credere al malore che avrebbe colpito Nicolas Vaporidis durante la scorsa puntata al termine della prova del girarrosto.

Il naufrago di Ilary Blasi ha ammesso che c’è stato un fraintendimento e nel spiegare il tutto ha smascherato sua sorella. Ecco he cosa ha raccontato:

“No, non ho detto questo. Ho detto: ‘Ti immagini se Nicolas ha fatto finta di stare male soltanto per andare mangiare, come ha fatto mia sorella Guendalina durante la sua prima Isola?'” ha dichiarato rivelando che Guendalina anni fa ha finto di stare male.

Non appena ha pronunciato queste parole, la Tavassi è caduta nell’imbarazzo totale non sapendo che cosa dire e scoppiando in una grossa risata. Nicola Savino ha subito fatto notare che il tutto è accaduto proprio durante la sua edizione e quando al suo fianco, proprio come oggi, c’era Vladmir Luxuria.

Guendalina Tavassi ha finto un malore all’Isola dei Famosi e nessuno si era mai accorto di qualcosa e soltanto oggi, a distanza di anni, è venuta fuori tutta la verità su quell’episodio. Che la naufraga sia stata l’unica a fingere un malore o nel corso degli anni è già successo con altri personaggi?