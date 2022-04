“E’ uno st***o ed è un’anima brutta”: attacco choc all’Isola dei Famosi 2022

Attacco choc all’Isola dei Famosi 2022: “E’ uno st***o ed è un’anima brutta“

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata e quest’anno gli scontri sono all’ordine del giorno. Il cast di questa edizione è formato da personaggi dello spettacolo dai caratteri forti e tenaci. Inoltre, la fame e i mosquitos non aiutano questi temperamenti.

Ilary Blasi, conduttrice del programma, in compagnia dei due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino cercano di tenere il controllo di questa situazione, ma un attacco choc rivela le vere carte sul tavolo.

Vediamo insieme cosa sta accadendo nel reality show

Due naufraghi sono ai ferri corti e si tratta dell’attore Nicolas Vaporidis e del fratello di Belen, Jeremias Rodríguez.

Questi concorrenti non si sopportano dal giorno uno, infatti già nel primo televoto, Jeremias nominò Nicolas alla primo televoto.

Sarà che entrambi sono forti e sarà perché si contendono il ruolo di leader una settimana per uno, ma non si stanno proprio simpatici.

Mentre Vaporidis è un tipo più silenzioso e solitario, Jeremias è invece uno che ama parlare tanto (forse anche troppo) e anche un po’ più fumino.

Mentre viene rivelato un retroscena inedito su un naufrago, in Palapa lo scontro è acceso. L’attore e il Rodríguez continuano a non sopportarsi, ma hanno deciso di prendere le distanze l’uno dall’altro.

Ma una lite choc lascia tutti a bocca aperta: “Fate schifo, pagliacci“. E’ proprio uno dei due naufraghi a lanciare il primo attacco.

Edoardo Tavassi, ragazzo simpatico e solare, ha fatto amicizia con entrambi, però quando si è avvicinato di più al protagonista di Notte Prima Degli Esami, Jeremias ha tolto il saluto al fratello dell’influencer.

Inoltre, dovete sapere che Edoardo aveva confessato un segreto molto intimo al Rodríguez. Gli aveva detto di aver avuto dei problemi economici e che quindi sua sorella Guendalina gli ha fatto un prestito.

Jeremias, vedendo che l’amico si era avvicinato a Nicolas, affonda il colpo e rivela questo segreto denigrandolo.

A maggior ragione, l’attore lancia la sua sentenza finale sul fratello di Belen. Non prova fiducia nei suoi confronti, soprattutto dopo quello che ha fatto ad Edoardo.

“Non so cosa vuole fare, ma non mi piace. Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘Occhio per occhio, dente per dente’. E’ proprio cattivo” lancia l’attacco choc Nicolas e continua: “Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo. Ecco perché mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così“.

Vaporidis ammette di essere un amico fedele che non lo tradirebbe mai e aggiunge: “Lui ha detto cose orrende davanti a tutti. Ma poi dirti che ti mantiene tua sorella e che sei un fallito“.

Scusatemi tanto eh, ma Jeremias non è quello che è in televisione solo perché è il fratello di Belen Rodríguez, o sbaglio?

“Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str***o ed è un’anima brutta. Inutile che die che ha superato momenti bui, non ha superato un c***o. La vita non gli ha insegnato un cavolo” continua Vaporidis.

L’attore trova veramente di cattivo gusto il fatto di fare l’amico e poi voltare le spalle spifferando i segreti rivelati. Usare a suo pro le confidenze di Edoardo.

Nicolas poi conclude: “Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine“.

Vaporidis lancia l’attacco choc a Jeremias e ha le sue buone ragioni. Adesso, però, Edoardo e Jeremias si trovano nella stessa squadra, mentre l’attore è in un’altra. Bisogna vedere se il Tavassi riuscirà a chiarire o meno con il Rodríguez lontano da Nicolas.

Sicuramente i due galli del pollaio continueranno a non sopportarsi dato che adesso gareggiano ancora più contro all’Isola dei Famosi 2022