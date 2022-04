Lite choc all’Isola dei Famosi 2022: “Fate schifo, pagliacci”

“Fate schifo, pagliacci“: lite choc all’Isola dei Famosi 2022

La tensione è alle stelle all’Isola dei Famosi 2022. Quest’anno il cast è ricco di personaggi dello spettacolo dal carattere forte e con la mancanza di cibo e le intemperie climatiche, il nervosismo cresce a dismisura.

La puntata di ieri sera fa da esempio di questo clima ostile in Honduras e i nostri naufraghi sono agguerritissimi. Una lite choc frastorna gli animi al reality show e le maschere cadono.

Scopriamo insieme cosa è accaduto e chi sono i protagonisti di questa discussione

Lite all’Isola dei Famosi 2022 fra i fratelli Tavassi e Jeremias Rodríguez: “Fate schifo, pagliacci”

Jeremias Rodríguez si trova all’Isola dei Famosi in compagnia di suo padre Gustavo, mentre l’influencer Guendalina Tavassi ha deciso di venire accompagnata da suo fratello Edoardo.

Il fratello di Belen non ha simpatia per l’attore Nicolas Vaporidis, anche lui naufrago in Honduras.

La puntata di ieri sera parte proprio dal litigio del Rodríguez con l’attore. Entrambi non si sopportano proprio più e si allontanano l’uno dall’altro.

Edoardo si trova tra i due fuochi. Lui è un uomo simpatico che ama ridere e tenere compagnia con tutti i naufraghi, però come il Tavassi scherza con Jeremias, lo fa anche con Nicolas.

Questo non è andato giù al Rodríguez che di conseguenza leva la parola al Tavassi e prende le distanze da lui.

Durante la puntata la prova del girarrosto è fatale, ma prima della diretta scoppia la lite choc all’Isola dei Famosi.

Guendalina, in compagnia di altri partecipanti, recupera delle noci di cocco e li porta all’accampamento. Jeremias crede che lei non li voglia condividere con il gruppo e utilizza ciò come pretesto per attaccarlo fraintendendo totalmente le intenzioni dell’influencer.

Addita i due fratelli dicendogli che sono così carini e generosi solo per le telecamere e per piacere al pubblico.

Edoardo, vedendo che il naufrago attacca sua sorella, coglie la palla al balzo per avere un faccia a faccia con il Rodríguez. Ha notato che lui si è allontanato e sa che è solo per il fatto che lui si è avvicinato a Nicolas Vaporidis.

Mentre Zequila lancia un colpo basso contro Estefania, i due uomini gridano l’uno contro l’altro e Jeremias ride sotto i baffi. La lite è accesa e il naufrago Rodríguez affonda il colpo. “Rilassati che ti conviene, fai schifo! Non mi toccare… chi ti conosce?“: urla il fratello di Belen mentre Edoardo rivela di essersi affezionato a lui nonostante il poco tempo passato insieme.

“Voi parlate male di tutti e stai provando a provocarmi, ma non ci riuscirai” risponde Jeremias e conclude duramente: “Siete due fratelli pagliacci. Volete solo soldi e fare reality“.

Beh, non è che Jeremias abbia fatto molto di più se non reality show…

Nicolas, prima in silenzio, difende l’amico Edoardo e gli risponde: “Tu sei arrogantello, non chiedi mai scusa a nessuno. Non vedi che ce l’hanno tutti con te?“.

Era solo questione di tempo non avevo certezze ma neanche dubbi che i tavassi ci donassero drammi #ISOLA PIC.TWITTER.COM/4DJ7KOLBC7 — Lore (@nelnomedeltrash) APRIL 11, 2022

La tensione è alle stelle all’Isola dei Famosi 2022. Questa lite choc ha portato ad una divisione tra i naufraghi. Ora Edoardo e Jeremias Rodríguez gareggeranno insieme nella stessa squadra e forse riusciranno a chiarirsi. Nicolas Vaporidis si trova nell’altro gruppo e non ha la minima intenzione di riallacciare il rapporto con il fratello di Belen