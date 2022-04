Emma Marrone “innamorata”: la cantante salentina si lascia andare ad una dichiarazione d’amore pubblica che conquista tutti.

Emma Marrone non usa giri di parole per esprimere tutto il suo amore per una persona che ha letteralmente conquistato il suo cuore. Schietta, vera, sincera e sempre senza filtri come lo è stata dal primo giorno in cui è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove la sua carriera è iniziata, la cantante salentina, con una foto e due semplici parole, ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

L’amore più grande di Emma è sicuramente la musica e la dichiarazione d’amore che nessuno si aspettava è arrivata al termine di un concerto a cui ha assistito e che le ha regalato non solo grandi emozioni, ma anche del sano divertimento.

Emma Marrone fa esplodere Instagram con una dedica

Sorridente e serena, per una sera, Emma, impegnata a lavorare al nuovo disco, ha deciso di concedersi un momento di puro divertimento all’insegna della musica. La cantante salentina, prima della pandemia, era solita condividere con i fan foto e video dei concerti a cui ha partecipato come quello di Tiziano Ferro o Vasco Rossi. Desiderosa di poter riassaporare la musica dal vivo, appena ne ha avuto l’occasione, Emma ha deciso di trasformarsi in una fan partecipando al concerto di uno degli artisti più amati e ammirati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Su Instagram, così, ha pubblicato un selfie in compagnia di Blanco.

Dopo aver cantato e ballato al concerto di Blanco, Emma, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto dedicando anche parole d’amore al giovane artista che, insieme a Mahmood, ha trionfato sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Brividi” che ha conquistato tutti sin dal primo ascolto.

In vetta alle classifiche, in attesa di partecipare all’Eurovision Song Contest 2022 proprio con Mahmood, Blanco è in tour con una serie di concerti che lo stanno portando in giro per l’Italia. Entusiasta per lo spettacolo a cui ha assistito, Emma, nella didascalia che accompagna un selfie con Blanco, ha scritto: “Vivila così! Ti amo assai” – e la risposta di Blanco è stata – “Love u”.

Grande affetto tra i due cantanti che hanno condiviso, seppur da rivali, il palco del Festival di Sanremo. Anche Samuele Bersani, nei confronti della Marrone, si è lasciati andare a parole speciali dimostrandole ammirazione come donna e come artista.

Dopo dodici anni dalla vittoria ad Amici, dunque, Emma, nella musica, ha trovato non solo la sua strada e il suo pubblico, ma anche tanti amici.