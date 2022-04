Federico Fashion Style, la moglie confessa: “Toccato l’apice del dolore”

“Toccato l’apice del dolore“: la moglie di Federico Fashion Style confessa la verità

Federico Fashion Style è un parrucchiere di personaggi famosi e non nato ad Anzio. Il ragazzo è entrato a far parte del piccolo schermo da qualche anno e adesso si trova a La Pupa e il Secchione in veste di opinionista insieme a Soleil Sorge e Antonella Elia.

Federico è fidanzato con Letizia Porcu da quando i due erano giovanissimi. Si sono conosciuti nella loro città in adolescenza e da quel momento non si sono più separati. Ma ora la moglie dell’hair-stylist fa una grande confessione.

Federico Fashion Style, oltre ad essere un parrucchiere e personaggio televisivo di successo, è anche padre della piccola Sophie Maelle.

Lei è nata dall’amore di Federico con Letizia e adesso ha cinque anni.

La gravidanza e poi l’allattamento hanno portato ad un problema per Letizia. Il suo seno è diventato meno sodo portandola a sentirsi meno affascinante e sensuale.

Per questo la Porcu decide di rifarsi il decolté portando ad altre problematiche.

La chirurgia estetica non è una passeggiata e si tratta comunque di un’operazione dolorosa. Letizia si occupa della reception del saloon di suo marito e si prende cura anche di Sophie soprattutto ora che Federico è sempre preso dagli eventi e da impegni di lavoro improrogabili.

Al settimanale Nuovo, la moglie di Federico Fashion Style fa una confessione spiazzante in cui spiega con cosa ha dovuto convivere dopo la chirurgia plastica.

“Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore” rivela la donna e rassicura tutti: “Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo“.

Letizia si è operata lo scorso febbraio e oltre ad aver inserito le due protesi, i medici hanno anche levato la pelle di troppo dovuta al post allattamento.

Per ciò, la Porcu non ha potuto lavorare o prendere in collo sua figlia, ma la parte peggiore è stata il fatto che era obbligata a dormire a pancia in su.

Federico le è stato vicino e quando ha saputo che sua moglie si voleva rifare il seno, non ha criticato la sua scelta. Anche lui ha fatto qualche ritocchino dopo il successo.

Inoltre, l’hairstylist è perdutamente innamorato di sua moglie. Dopo tutti questi anni, il cuore batte ancora come ai tempi della scuola.

Federico rivelò in una passata intervista quale fosse il segreto di una relazione così lunga e travolgente.

Per Letizia il segreto della loro passione è il fatto che si vedono poco. Da quando suo marito è divenuto famoso, lei rimane nel saloon mentre lui si dedica ai vari eventi mondani. Così finiscono per passare poco tempo insieme e la mancanza racchiude il loro sentimento.

Nonostante i due non siano sposati, Federico chiama Letizia “sua moglie“. Dopo questo momento di dolore e la confessione di lei, è tornato il sereno nella loro casa.