Guendalina Tavassi non l’aveva mai fatto: il fidanzato svela tutto in diretta

Guendalina Tavassi protagonista di un clamoroso retroscena: il fidanzato Federico Perna svela tutto in diretta e spiazza i fan della naufraga dell’Isola dei Famosi 2022.

Guendalina Tavassi dolce e romantica o forte e allergica a dimostrare i propri sentimenti? A svelare chi è la vera Guendalina è il fidanzato Federico Perna che, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 12 aprile, in diretta, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha svelato cosa ha fatto la naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 prima di partire per l’Honduras.

Dopo essere stato ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 avendo la possibilità di salutare la fidanzata, Federico Perna è stato anche nel salotto di Barbara D’Urso a cui ha svelato cosa ha fatto per la prima volta Guendalina Tavassi prima di salire sull’aereo che l’ha portata in Honduras insieme al fratello Edoardo con cui non mancano i litigi prima della pace.

Federico Perna svela tutto di Guendalina Tavassi: “L’ha fatto per la prima volta con me”

Dopo diversi anni dalla sua precedente partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi ha deciso di ripetere l’esperienza da naufraga, ma stavolta con il fratello Edoardo che sta conquistando tutto il pubblico. A fare il tifo per lei ci sono i figli Gaia, Cloe e Salvatore, ma anche il fidanzato Federico Perna che la sta sostenendo partecipando anche alle trasmissioni che, ogni giorno, dedicano un momento alle dinamiche dell’Isola.

Dopo la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che ha decretato lo scioglimento delle coppie, la formazione di due squadre e la reazione del web contro Jeremias Rodriguez per aver svelato un segreto di Edoardo Tavassi, dell’Isola ha parlato Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Nel corso della puntata del 12 aprile a cui ha partecipato anche l’opinionista Vladimir Luxuria, protagonista di un duro scontro con Floriana Secondi dopo quello avuto in precedenza con Nicolas Vaporidis, Barbara D’Urso ha lasciato la parola a Federico Perna.

Il fidanzato di Guendalina ha così svelato il romantico gesto fatto da Guendalina. “Chi è il più romantico tra te e Guendalina?“, ha chiesto Barbara D’Urso. “Io sono molto romantico e lei non lo era, ma con me lo è diventata”, ha risposto Federico. “Ma cosa fa?”, ha chiesto ancora la conduttrice di Pomeriggio 5. “Prima di partire mi ha lasciato un biglietto per ogni settimana in cui starà lontana da me”, ha svelato Federico Perna. “Brava Guendalina“, ha commentato concludendo la D’Urso che ha spesso avuto ospite nei suoi programmi la Tavassi.