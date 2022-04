Lulù rompe il silenzio su Manuel: la Selassiè sbotta dopo le fake news

By

Lulù rompe il silenzio sul fidanzato Manuel Bortuzzo dopo le voci di crisi e sbotta contro le fake news: ecco la verità.

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è davvero scoppiata la crisi? Le prime voci su presunti problemi della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sono nati negli scorsi giorni quando un gesto social ha scatenato i commenti dei fan. Tutto è nato quando Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha smesso di seguire Lulù e viceversa.

Nelle scorse ore, poi, Deianira Marzano ha parlato di una presunta crisi che avrebbe travolto una coppia del Grande Fratello Vip senza, tuttavia, svelare l’identità della coppia in questione. Tanto è bastato per scatenare la preoccupazione dei fan che, su Twitter, hanno esposto la propria ansia. Lulù, così, dopo aver letto i tanti messaggi e commenti, ha svelato la verità sul suo rapporto con Manuel intervenendo in diretta su Club House durante una room dell’amico Samuel Montegrande.

Lulù Selassiè, amaro sfogo sul gossip sulla sua storia con Manuel Bortuzzo

Da giorni, intorno alla storia tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ci sono gossip e indiscrezioni. Nonostante la Selassiè abbia già chiarito la situazione con una serie di storie pubblicate su Instagram, sono ancora tanti i fan preoccupati che qualcosa, tra lei e Manuel, sia successo. Ai fan, l’ansia è tornata dopo la partenza di Manuel per Treviso dove, come ha spiegato la Selassiè nel corso di una diretta della sorella Clarissa, si trova per alcuni impegni e per una storia pubblicata da Deianira Marzano.

Quest’ultima, nelle scorse ore, ha parlato di una crisi per una coppia del Grande Fratello Vip che starebbe per scoppiare precisando che non si tratta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più innamorati.

Senza svelare il nome della coppia che starebbe attraversando un momento delicato, Deianira Marzano ha pubblicato, tra le storie del suo profilo Instagram, la foto che vedete qui in alto. I fan di Lulù e Manuel, alla luce degli ultimi movimenti social, hanno immediatamente pensato a loro, ma con un intervento su Club House, la Selassiè ha sbottato contro i vari pettegolezzi rassicurando tutti.

Dopo aver svelato che sarà una settimana ricca di emozioni nel corso della quale sarà impegnata in alcuni shooting che coinvolgeranno anche Manuel, Lulù si è lasciata andare ad uno sfogo verso tutti quelli che continuano a pensare che sia in crisi con Manuel non credendo alle sue parole.

“State tranquilli. E basta con tutte queste ansie che state scrivendo. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati. Mamma mia!”, ha detto.

“Tantissimi messaggi in poche ore sono pesanti. Io e Manuel siamo molto sensibili. State tranquilli tutti. L’ho già spiegato prima mentre ero con Davide, l’amico di Manuel. Mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo dei bugiardi. Ci dispiace, capito? Se avessimo qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corna”, ha aggiunto.

Ed ora i fan attendono l’uscita del nuovo numero del settimanale Chi di cui saranno protagonisti proprio Lulù e Manuel come ha anticipato la pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Cosa avrà raccontato la coppia a Chi? Avrà svelato progetti futuri? I fan attendono ansiosi.