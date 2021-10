Letizia e Sophie Maelle sono la moglie e la figlia di Federico Fashion Style, concorrente a Ballando con le Stelle 2021, in onda su Rai 1

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” è pronta ad arrivare: l’attesa è tutta per sabato, quando Milly Carlucci presenterà i concorrenti della nuova edizione. Un cast ricco e decisamente importante, dove – a differenza di altri show simili – i personaggi famosi lo sono per davvero. Uno di questi è l’eccentrico Federico Fashion Style, vera e propria star dei social, che si cimenterà nel ballo e proverà ad arrivare fino in fondo al talent riservato ai vip.

Per chi non lo conoscesse, è un parrucchiere diventato famoso per prendersi cura delle “star”. Un lavoro che ha iniziato da giovanissimo. E sempre da giovanissimo ha conosciuto sua moglie, Letizia. I due stanno insieme da allora e nel 2013 si sono sposati. Dal loro matrimonio è nata anche una figlia, la piccola Sophie Maelle.

Il parrucchiere fu lanciato da Valeria Marini, che lo pubblicizzò a spron battuto, ma col tempo Federico si è distinto per una personalità ben precisa e il talento da influencer. Oggi si dice felicissimo della sua famiglia: “Avere un figlio era il mio più grande desiderio, spero che tutti i sacrifici che sto facendo possano renderla più felice un domani”. Lui e sua moglie sono molto innamorati, e insieme hanno affrontato le tante difficoltà per ottenere una gravidanza.

Federico Fashion Style fa chiarezza: “Non sono quello che tutti pensano”

“Per avere nostra figlia abbiamo fatto l’inseminazione. Io sono stato operato per il varicocele e non me ne vergogno”. Federico si presenta con uno stile molto riconoscibile, ma lui chiarisce di non essere gay: “Piaccio agli uomini e alle donne, ma non mi interessa. Non sono omosessuale, ho una moglie e una figlia. Posso essere carino con tutti, ma alla fine torno sempre da mia moglie. Essere vestito in un certo modo non significa essere gay, e nemmeno fare il parrucchiere o lo stilista”.