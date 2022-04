Top Gun: Maverick: anticipazioni e quando esce in Italia

Ormai ci siamo, il sequel di Top Gun sarà presto disponibile per gli appassionati. Ecco dove e quando potrai vedere Top Gun: Maverick

Top Gun è uno dei film più famosi degli ultimi decenni. Si tratta della pellicola che ha regalato il definito successo a Tom Cruise nel 1986. Questo film ha vinto sia il Premio Oscar che il Golden Globe grazie alla sua storica colonna sonora: Take My Breath Away, scritta dal produttore italiano Giorgio Moroder ed interpretata dal gruppo statunitense Berlin. La front woman del gruppo è Terri Nunn, ancora oggi leader della band.

Il successo del film obbligò gli autori a scriver immediatamente un secondo episodio ma fu tutto inutile. Nonostante la sceneggiatura fosse già pronta, il film non è mai uscito nelle sale cinematografiche perché il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America non voleva telecamere all’interno dei loro edifici. Temevano che potessero riprendere tecnologie in fase di sperimentazione. Erano gli anni della Guerra Fredda e il progetto fu rimandato e poi definitivamente annullato.

Nel 2014 il produttore cinematografico Jerry Bruckheimer ha annunciato la volontà di voler girare un sequel della fortunata pellicola. La notizia è stata confermata l’anno successivo e le riprese hanno avuto inizio nell’estate del 2018. Il titolo del film è Top Gun: Maverick ed è pronto da oltre due anni, rimandato più volte a causa della pandemia mondiale. Ma adesso ci siamo, c’è una data di uscita ufficiale e le anticipazioni sul film. Scopriamo tutti i dettagli sul nuovo film di Tom Cruise.

Top Gun: Maverick, ecco la data di uscita

25 maggio 2022: cerchiate questa data in rosso sul calendario. È la data della prima proiezione italiana del film Top Gun: Maverick, il secondo episodio del celebre film interpretato da Tom Cruise nel 1986. Abbiamo già anticipato alcune curiosità riguardanti l’attore statunitense, oggi vogliamo soffermarci sulla sua nuova fatica cinematografica.

Il regista del film è Joseph Kosinski mentre nel cast, oltre al già citato Cruise, rivedremo anche Val Kilmer, che tornerà a vestire i panni di Iceman. Il film è ambientato 34 anni dopo il primo episodio. Maverick è diventato capitano di vascello ed è l’istruttore dei piloti più giovani. Il personaggio interpretato da Tom Cruise sarà il mentore di Bradley, il figlio del suo ex compagno di volo Goose, morto nel primo episodio.

Secondo alcune indiscrezioni, in questo episodio vedremo molti effetti spettacolari e nuove tecnologie, come ad esempio i droni. Come sempre, Tom Cruise ha girato tutte le scene senza il supporto di controfigure. Il film è stato girato tra il 2018 ed il 2020 ed era pronto ad uscire pochi giorni prima dell’arrivo della pandemia in Europa. Dopo due anni di rinvii, adesso ci siamo. Non resta che aspettare il 25 maggio.