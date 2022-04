Oroscopo 13 aprile 2022: Pesci i primi, ultimo posto per Toro!

Aprite bene le orecchie perché l’Oroscopo di oggi darà una bella strigliata a tutti. Il transito in gioco è un bel Sestile Sole-Saturno, ci saranno tante energie che rivoluzioneranno le azioni dei segni, ma c’è anche un grosso lavoro di autocontrollo da fare. Ecco chi sono i 3 fortunati e chi invece è alla fine della lista.

La classifica dei segni fortunati e non si aggiorna ogni giorno, ma le previsioni dell’Oroscopo di Instanews riguardano tutte le Case Celesti. Le informazioni sono inedite anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato un’esplosione di energie dopo gli ultimi transiti. Il Sestile Sole-Saturno diventa per alcuni un’ottima occasione per affrontare nuove situazioni, e per altri il modo per fare il punto della situazione. Insomma, si tratta del passaggio fondamentale nella realizzazione dei propri sogni: la crescita persona è in atto.

Ebbene sì, affrontare un percorso di crescita può spaventare, anche perché molti potrebbero non sentirsi pronti. La verità è che non c’è un metodo assoluto per cogliere ed accogliere la fortuna e i treni delle occasioni, ma di certo esiste un modo per approfondire la propria spiritualità. L’Oroscopo di oggi è pronto a stupire.

Il Sestile Sole-Saturno è un posizionamento delicato, poiché favorisce le energie in gioco, cioè potenza e rivoluzione, ma non tutto deve necessariamente finire nello scatenarsi irrequieto delle pulsioni. Perché l’autocontrollo nel momento di crescita personale è un obiettivo che bisogna concretizzare.

Come? Innanzitutto, ponendosi degli obiettivi, e poi pianificare strategicamente le mosse da attuare per compiere la magia. La magia è fatta dalle persone in carne ed ossa, gli Astri e le Stelle possono raccontare qualcosa, ma la storia personale viene scritta dalle azioni di chi le compie.

Oroscopo: il primo in classifica è il segno dei Pesci!

La triade formata da Pesci, Gemelli e Leone è la più fortunata! I tre segni d’acqua, d’aria e di fuoco sono pronti per affrontare al meglio la giornata. Nuove occasioni sono in arrivo, soprattutto quando alcune di queste incarnano i vostri sogni. Se sei dell’Aquario sei il prossimo e dovresti approfondire le notizie che ti riguardano.

Iniziamo dal segno dei Pesci, il Sestile non ti condiziona troppo, perché sei già nella strada dell’autorealizzazione personale, perseguita con tanti sforzi e sacrifici. In tutto il periodo al lavoro sembrava che tutto ti cadesse addosso, ma in realtà era solo l’inizio per poi splendere. In amore non accontentarti. Consigli: passa qualche giorno in relax, ne hai di bisogno.

Passiamo ai Gemelli i più curiosi, specialmente quando si tratta di scoprire nuovi ambiti grazie all’influenza del moto. La complessità è il vostro forte, ma non immischiatevi nelle situazioni non importanti. Al lavoro vige un contesto di forte crescita, coglilo al volo, ma metti da parte i nervosismi. Consigli: in amore non esigere troppo, è nelle piccole attenzioni che si può trovare la vera felicità.

Che dire del Leone che rimonta! Il transito ti spinge a dare il meglio di te, specialmente in amore ci sono ottime previsioni che riguardano le sfera sentimentale. Mentre al lavoro sii concentrato nei tuoi progetti. Consigli: buttati a capofitto nelle nuove situazioni, puoi crescere molto, devi solo volerlo con decisione e autocontrollo.

Ultimo posto per il Toro, e non solo!

Il Toro ha un bruttissimo cielo per la giornata, stessa cosa per Cancro e Capricorno. Niente di quello che desiderate sta andando a buon fine, forse perché qualcosa in fondo l’avete sbagliata. Ecco qualche dritta utile che fa al caso vostro. Se sei del Sagittario sei il quartultimo e devi necessariamente conoscere delle previsioni che ti riguardano.

Iniziamo dal timido e controverso Cancro, poco favorito dal Sestile, sei poco sereno al lavoro, sia per alcune situazioni che non ti piacciono, sia perché necessiti di mettere delle cose in chiaro in ambito relazionale. Consigli: sii deciso, nel senso di imparare a capire cosa desideri davvero, non farti trascinare dagli eventi, le persone felici sono quelle che sanno quello che vogliono, e se non le ottengono, sono felici di averci provato.

Ricaduta per il Capricorno da primo a ultimo è un attimo! Il transito ti condiziona indirettamente, quindi la crescita personale nel mondo del lavoro, quella che aspettavi sembra ancora lontana. In amore sii più spensierato, non è sempre bello aver a che fare con un muso triste. Consigli: trova il modo per sentirti a tuo agio, non solo nel rapporto con gli altri, ma anche con te stesso, ascoltati di più.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Toro poco condizionato dal moto, non vuoi uscire dalla tua zona di comfort. La crescita avviene proprio nella sofferenza e nell’insicurezza, tutte situazioni che non ti piacciono, soprattutto in amore. Al lavoro non avere fretta. Consigli: prenditi del tempo per pensare, a volte è meglio fare le cose con calma, piuttosto che essere pragmatici in ogni occasione.