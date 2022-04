Test: è arrivato lo zio d’America, scopri qual è il tuo regalo

Il test di oggi riguarda un regalo. Accontenta gli otto amici e risolvi il rompicapo. Come? Il metodo dovrai trovarlo da solo, vediamo cosa sai fare

Quante volte abbiamo sentito pronunciare la frase “è arrivato lo zio d’America”. Di solito, si usa questa frase in maniera ironica ma una volta non era così. Chi appartiene a generazioni un po’ meno giovani ricorda benissimo l’arrivo del parente che tornava dagli Stati Uniti d’America con tanti regali. Di solito si trattava di una persona che aveva fatto fortuna lavorando oltreoceano.

Ed è proprio per questo motivo che è nato questo modo di dire. Oggi parleremo proprio di regali. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, provando a regalargli qualche attimo di distrazione all’interno della routine di tutti i giorni. Dovrai immedesimarti in una situazione e provare a dare una risposta al quiz.

Lo zio, di ritorno da un viaggio, ha portato dei regali ai suoi otto nipoti. I pacchetti sono tutti identici, almeno all’apparenza. Lo zio dice che i regali più pesanti sono per i nipoti più grandi, quelli più leggeri andranno ai nipotini più piccoli. Poiché i pacchi hanno la stessa dimensione e sembrano avere tutti lo stesso peso, uno dei nipoti propone di prendere la bilancia a due piatti e di pesare tutti i pacchetti. Qual è il numero minimo di pesate che i nipoti effettueranno? Come faranno a distinguere i regali che lo zio ha fatto ad ognuno di loro?

La soluzione del test

Siamo arrivati al momento di scoprire se la tua risposta è corretta o sbagliata. Se avessi dato la risposta corretta, vuol dire che ultimamente hai fatto allenamento con i nostri test ed hai avuto grossi benefici. Se, al contrario, avessi dato la risposta sbagliata, non preoccuparti. Vuol dire semplicemente che dovrai cimentarti in questo genere di test con una cadenza maggiore.

Ecco la soluzione del test: i nipoti dovranno effettuare almeno due pesate. Dovranno dividere i pacchetti in tre gruppi. Due gruppi saranno formati da tre pacchetti, mentre l’ultimo ne avrà soltanto due. Pesando la prima terna con la seconda, se la bilancia resterà in equilibrio, vorrà dire che il pacchetto più pesante si troverà nel terzo gruppo. Se invece la bilancia dovesse pendere da una delle due parti, basterà semplicemente confrontare i pacchetti di quella terna. A questo punto i nipoti avranno trovato il pacchetto più pesante.