Oggi Terence Hill è l’amatissimo Don Matteo, ma ricordate com’era da giovane? Foto

Terence Hill ieri e oggi: come è cambiato negli anni l’attore protagonista di Don Matteo. L’attore ha iniziato la sua carriera giovanissimo

Don Matteo è tornato in onda per la gioia del suo grande pubblico. Come sempre, la storica fiction di Rai 1 fa registrare ascolti altissimi. Merito, chiaramente, della grande popolarità di Terence Hill, che ha reso questo personaggio uno di famiglia per tanti italiani. Del resto, l’attore è amatissimo dal pubblico. Forse non tutti sanno che il suo è uno pseudonimo: il vero nome è Mario Girotti e ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Sicuramente la notorietà è arrivata perché per anni è stato la “spalla” di Bud Spencer in tantissimi film iconici.

Chiaramente, il grande risalto lo dà la sua proverbiale bellezza: biondo, occhi azzurri e sempre abbronzato. Effettivamente sembra un americano, nonostante sia italianissimo. Oggi non è più un giovanotto, ma il suo fascino è rimasto uguale. Negli ultimi 20 anni, in particolare, ha raggiunto un successo enorme con Don Matteo, ma anche con Un Passo dal Cielo, di cui era protagonista nelle prime stagioni.

Terence Hill da giovane: una lunga e meravigliosa carriera

Dopo aver lasciato la serie ambientata sulle Dolomiti, purtroppo tocca anche a Don Matteo. Terence Hill lascerà la serie, per godersi finalmente un po’ di riposo. Come ha spiegato lui stesso e anche il figlio Jess, il papà ha bisogno di dedicarsi ad altro, in particolare alla moglie Lori e ad attività meno impegnative. Una serie come Don Matteo, infatti, obbliga a stare sul set ogni giorno per mesi. L’attore è arrivato a un’età (80 anni) per cui non se la sente come una volta. Lo rimpiangerà il suo pubblico, in particolare chi lo segue dagli esordi. Iniziò in film western, dove ricordava Clint Eastwood con i suoi occhi di ghiaccio.

Poi il salto di qualità è arrivato con i film di Bud Spencer, dove ha creato questa grande coppia che ha ridefinito il “western all’italiana”. Sicuramente i suoi film più famosi sono “Lo chiamavano Trinità” e “Continuavano a chiamarlo Trinità”, senza contare poi i tanti film con Bud Spencer, tra questi Più Forte Ragazzi e Altrimenti ci Arrabbiamo.