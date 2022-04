Duro colpo per Ilary Blasi: l’Isola dei Famosi si ferma, ecco perché

Ecco perché L’Isola dei Famosi si ferma: duro colpo per Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi è iniziata da nemmeno un mese e si deve già fermare. Ilary Blasi conduce il programma in compagnia dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e con l’inviato in Honduras, Alvin.

Lo spettacolo non può continuare e arriva il duro colpo per la moglie di Francesco Totti. Ecco cosa sta accadendo e cosa prevede questo cambiamento

L’Isola dei Famosi si ferma: duro colpo per Ilary Blasi

C’è aria di cambiamenti all’Isola dei Famosi e Ilary Blasi trema. Il programma è iniziato da meno di un mese e arrivano gli intoppi.

C’è chi credeva che le dirette del reality show sarebbero saltate per Giovedì Santo e per Pasquetta, ma l’appuntamento serale rimane invariato.

Un altro duro colpo sta per arrivare in Honduras.

Mentre un eliminato rivela un retroscena inedito su un naufrago, abbiamo scoperto che giovedì 21 aprile L’Isola dei Famosi non verrà mandata in onda.

Riparte Supervivivientes, lo stesso reality show ma nella versione spagnola, che condivide gli stessi spazi del format tricolore.

Per questo è impossibile mandare in onda entrambi i programmi in concomitanza.

Ma arriva un altro duro colpo per Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi continuerà con il doppio appuntamento serale, ma il giovedì il programma non sarà in diretta bensì sarà registrato precedentemente.

La colpa è sempre di Supervivientes, perché la produzione dovrà usufruire della Palapa per la loro diretta. Infatti il programma spagnolo ha triplo appuntamento, ma il giovedì è proprio la puntata principale del reality.

Sul web alcuni sono presi a sapere tutto della lite choc avvenuta all’Isola dei Famosi, mentre altri si lamentano e non capiscono perché il programma spagnolo abbia sempre la meglio.

A dare una spiegazione ci pensa Davide Maggio che rivela tutto.

“Le due aziende si sono accordate tenendo conto delle rispettive specificità. Da un lato l’Isola tricolore può andare in differita, perché ha già una puntata settimanale in diretta, dall’altro il giovedì è da anni l’appuntamento principale col reality sulla sopravvivenza oltre i Pirenei” motiva il disagio Davide.

“Se è vero che Supervivientes è spalmato su tre serate (e due reti), è altrettanto vero che il giovedì è in onda il ‘gala’ con Jorge Javier Vàzquez. Le altre due sono ‘sussidiarie‘, ciascuna con un conduttore e un sottotitolo diverso” continua Maggio e conclude: “Tale motivazione, chiaramente, spiega ma non giustifica Mediaset Italia“.

Per la concomitanza con @SUPERVIVIENTES, giovedì l’#ISOLA andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16.30. — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) APRIL 13, 2021

Questo è un duro colpo per Ilary Blasi e per gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2022. Supervivientes ha la meglio sul reality italiano e purtroppo non c’è altra soluzione. L’importante è che non escano fuori le anticipazione, sennò tutti il divertimento e la suspense svaniscono completamente