Attacco choc al naufrago dell’Isola dei Famosi: “Ubriaco in albergo”

Isola dei Famosi, Emerge un inquietante retroscena da parte di un naufrago: accuse a un altro concorrente, vale a dire di essersi ubriacato

Intreccio di polemiche e di scambi di accuse tra due concorrenti dell‘Isola dei Famosi. Ci sono, infatti, alcune antipatie che stanno emergendo. Con essere anche retroscena poco simpatici e situazioni tutte da decifrare. Uno dei protagonisti è stato Antonio Zequila, che a Pomeriggio Cinque ha fatto chiarezza sul rapporto tra Estefania e Roger Balduino. L’attore ha spiegato (almeno dal suo punto di vista) che la ragazza è interessata a Jeremias Rodriguez e non a Roger.

Ma non è finita qui, perché Zequila sembrava proprio scatenando: attaccando anche la concorrente chiedendo un intervento in studio. “Volevo parlare con Estefania. Quando era in albergo io ho ascoltato quello che ha detto. Ve lo riferisco: “Quel bamboccio di Roger non mi piace per nulla, a me piace Jeremias, peccato che sia impegnato”. Zequila ha assicurato che c’erano numerosi testimoni presenti. Secondo l’attore queste parole sono arrivate nell’albergo-ritiro di Milano, prima della partenza.

E poi c’è stato un confronto in studio, dove Zequila ha provato a “inchiodare” la compagna di viaggio. “Dici la verità, smettila di essere sempre ipocrita e falsa. Hai detto “Che me ne faccio di Roger?”. Insomma, un’accesa polemica con un Zequila infervorato. La modella ha provato a smentire negando le parole che le sono state attribuite. “E’ vero che ho parlato con Roberto, ma non ho detto che mi piace Jeremias e Roger invece no. Anzi non ho mai detto che mi piace l’uno o l’altro”.

E poi ha sbottato contro Zequila: “Ma che vuoi Antonio? Jeremias è bello ed è sensibile, ma non ho detto che mi piace, nè che Roger mi fa schifo”. L’irrefrenabile voglia di fare polemica di Zequila si è poi riversata contro Roger. Accuse di bugie reciproche. “Sei un bugiardo, eri arrivato in albergo ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima”, l’accusa di Zequila a Roger. “Io non sono un bugiardo, tu hai portato la vodka in hotel“. E la polemica non finirà qui…