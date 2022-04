Rompicapo, numeri che passione: trova la combinazione esatta!

Le sfide dei rompicapo con i numeri non finiscono mai su Instanews! Sei pronto per accettare l’enigma di oggi? Osserva bene le operazioni, i legami che ci sono tra le cifre, e prova a risolverlo in un solo minuto! Non è impossibile, ma senza dubbio devi fare molta… attenzione!

Eccoci di nuovo al consueto appuntamento con i rompicapo! I numeri possono essere delle vere grane certe volte, soprattutto quando sono nel bel mezzo di una sfida. Operazioni e calcoli sono il tuo forte? Se non lo sono, provaci lo stesso, perché soltanto esercitandoti potrai diventare un asso nella matematica! Come sempre a fine articolo troverai la soluzione, ma se non trovi da solo la risposta corretta, lo sai che avrò vinto io.

Pensiamo con tutta l’attenzione che disponiamo, abbiamo un rompicapo con tanti numeri che ci aspetta! Si tratta apparentemente, da come vedi in foto, di sole quattro operazioni trascritte, ma una volta visionato il risultato delle precedenti c’è qualcosa che non torna nel valore dei vari risultati.

Accendi la logica e la tua voglia di risolvere un rompicapo. Non ti serve chissà quale strumento solo la tua concentrazione e i numeri qui trascritti.

Allora, ci stai provando oppure già ti sei arreso?

Rompicapo dei numeri, ecco la soluzione corretta!

Nel nostro sito i rompicapo sono di casa, perché siamo dei cultori del genere, e in ogni caso abbiamo cura dei nostri followers che amano i nostri tranelli. Alcuni vincono, altri no, ma c’è sempre tempo per la rivincita! Perché non provi il rompicapo fatto a posta per gli amanti della logica? Vedrai che impazzirai, ma ti divertirai tantissimo, soprattutto se lo proponi ai tuoi amici. Per quello di oggi se non ti sei arreso alla sfida in corso, rimani in questa pagina, ecco la soluzione!

La risposta esatta è data dal numero 20! Com’è possibile che 8+3 faccia 20? Ebbene, questa operazione non fa questo risultato, ma 11, quindi ti posso assicurare che non siamo né impazziti, né tantomeno abbiamo voglia di stravolgere le regole della matematica. Allora, com’è possibile trovare il seguente risultato?

Guarda i possibili legami che ci sono tra i numeri. Fin dalla prima operazione si intravede che non c’è solo un’addizione, ma dei calcoli impliciti che devi trovare da solo. Per fare questi risultati è necessario svolgere i suddetti calcoli:

5+9= (5+9) + (9×9)= 14+81= 95

2+7= (2+7) + (7×7)= 9+49= 58

6+4= (6+4) + (4×4)= 10+16= 26

8+3= (8+3)+ (3×3)= 11+9= 20

Se ti è piaciuto questo rompicapo, ti consiglio la sfida matematica e inserisci il numero corretto, vedrai che sarà un gioco da ragazzi, dopo che hai risolto questo, puoi davvero provare tutte le sfide più difficili.

Allora, ce l’hai fatta da solo? Se ci sei riuscito, ci vediamo alla prossima sfida.