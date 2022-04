Ultima fermata anticipazioni: tradimenti e un matrimonio saltato

Ultima Fermata, stasera 13 aprile 2022 la puntata finale con nuove coppie e le scelte finali Anticipazioni: dell’ultima puntata in onda oggi

Giunge rapidamente all’epilogo questa prima edizione di “Ultima Fermata“, il dating di Maria De Filippi incentato sulle coppie in crisi. La trasmissione, che è stata sempre circondata da un’aurea di mistero (un po’ artefatta e forzata, in verità), andrà in onda stare con l’ultima puntata. Le premesse sembravano eccezionali, con un programma che ricalcava il filone di Temptation Island (ossia coppie alla frutta che si davano un’ultima possibilità) ma con una formula diversa e ispirata ai docu-reality che così tanto successo hanno sulle reti “secondarie”.

Alla conduzione Simona Ventura, che oggi porterà all’epilogo della trasmissione: era inizialmente prevista in 4 puntate e così è stato. Per quanto riguarda gli ascolti i risultati sono deludenti, salvo un colpo di coda finale. Ma cosa succederà questa sera? Il pubblico è in attesa di sapere cosa ne sarà di Manuel e Lucia, Celeste e Giuseppe, Marco e Valentina. Per quanto riguarda Manuel e Lucia, la situazione riparte dal no di lei al matrimonio.

Ultima fermata, tutto pronto per il grande epilogo

La data era fissata a breve, il prossimo 6 giugno, ma non se ne farà nulla. Tra i due le cose non vanno bene, con reciproche accuse e un certo vittimismo di certo non salutare. Su Celeste e Giuseppe, invece, si proverà a ricucire. Lei sta molto male perché è certa che il fidanzato l’ha tradita, ma vorrebbe ricomporre con lei. La sua replica è inattesa e spiazza tutti: in quanto a sorpresa lui si tirerà indietro e deciderà (forse) di liquidare subito la sua compagna. E poi c’è la storia di Marco e Valentina.

Lei ha bisogno di capire se lo ama ancora, e quindi dà un ultimatum di 24 ore al fidanzato. “Lei mi tratta come un bambino, ma non deve essere come mia mamma”, ha detto lui. Aprendo un fronte alla crisi piuttosto finale. E poi c’è il problema relativo a Luca e Stefania e la loro storia. Stasera si saprà come è andata a finire nel “poi”. Tra i due le cose sembrano essere andate bene, tra battute e sorrisi sembra essere pronto il lieto fine.