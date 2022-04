L’ex gieffina e soubrette Nathaly Caldonazzo è senza dubbio un personaggio ricco di sfumature che ha colto l’attenzione del pubblico. La donna si è distinta nel Grande Fratello Vip per il suo carattere forte e per non avere peli sulla lingua. Questo suo modo di essere deriva da caratteristiche personali, ma anche da chi si è dovuto rialzare per eventi scioccanti.

La donna ha vissuto una vita intensa, perché ricca di eventi di un certo spessore. La carriera televisiva, un amore tossico, e nuove esperienze. Tra questi recentemente, l’ex gieffina ha deciso di parlare di quello che è stato il fatto più sconcertante della sua vita. Nathaly Caldonazzo si è sempre mostrata così per com’è, senza aver la presunzione a dimostrare di essere diversamente. Le parole sono forti, ma non possono non essere riportate in maniera originale, data la confessione.

La soubrette della Rai, Nathaly Caldonazzo è stata una delle concorrenti più apprezzate della casa del Grande Fratello Vip. Schietta, sincera e con un fascino intramontabile, la donna si è distinta per il suo modo di essere che non a tutti è andato a genio. Tra questi infatti non possiamo dimenticare gli scontri in diretta con Alex Belli.

Oggi la donna si racconta al di là della partecipazione del reality più controverso di Canale 5. Si mette a nudo senza filtri e censure, raccontando la verità di una violenza subita e che le ha lasciato dei segni.

Le parole dell’ex gieffina sono forti, ma è necessario condividerle per sensibilizzare le persone e il grande pubblico alla tematica.

Nathaly Caldonazzo e il racconto della violenza in tv

Non ci sono parole per raccontare un dramma. A volte, è più difficile riportare un evento, anziché riviverlo tra sé e sé. Questo non significa che non faccia soffrire, anzi per la vittima è terribile, ma accade che trovare le giuste parole per definire un dolore, sembra quasi impossibile. Tra i dolori dell’ultimo periodo non possiamo dimenticare la confessione della tristezza dell’attrice comica più divertente, sembra assurdo, ma dietro quelle risate c’è un cuore infranto. Tra le dichiarazioni, ecco quella di Nathaly Caldonazzo.

In questa foto è bellissima, ma oltre all’aspetto esteriore conserva una forza d’animo non indifferente. Libera e forte, come solo sa essere una donna, si lascia andare ad una confessione nuda e cruda sulla violenza subita. Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la accoglie e ascolta la sua confessione.

Parla di un tema delicato, la violenza psicologica che rende insicura una persona. Frutto di manipolazioni fatte da narcisisti patologici e altri affetti da altre insicurezze, le quali portano la vittima a sentirsi un peso, un essere inutile che senza il suo carnefice non può andare avanti e sopravvivere. Già nelle telecamere del GF Vip aveva già fatto tralasciare alcuni dettagli di questo dolore, vissuto proprio da parte del padre.

Ecco le parole della donna in questo video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Il salotto in questione accoglie la sua testimonianza, la quale ha degli effetti importanti, perché sempre più spesso si parla di violenze fisiche, come la violenza subita da un’attrice molto amata a soli 9 anni, ed altre come questa che hanno delle caratteristiche differenti. Questa è più lenta e si insinua profondamente nell’inconscio umano.

Il dramma di Nathaly è senza dubbio un dolore fortissimo, e non è l’unica donna a soffrirne, parlarne può essere un atto di coraggio.