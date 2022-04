Rosa Perrotta in dolce attesa? Lei pubblica una foto e svela la verità

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta per la terza volta? La sua ultima foto svela come stanno realmente le cose.

Rosa Perrotta è nota al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver ricoperto, qualche anno fa, il ruolo di tronista a Uomini e Donne.

La Perrotta, a differenza di molti suoi colleghi, ha scelto di mettersi davvero in gioco durante quell’esperienza ed è riuscita a trovare l’amore al fianco di Pietro Tartaglione con cui ha costruito una bellissima famiglia. I due, infatti, sono da poco diventati genitori del loro secondo figlio e l’ultimo scatto pubblicato sui social ha fatto dedurre ai loro fedeli sostenitori sul web che potrebbe esserci l’arrivo di un terzo bambino, ma quale sarà mai la verità?

Rosa Perrotta ha rotto il silenzio su Instagram rivelando se è di nuovo in dolce attesa o se si tratta soltanto di un malinteso nato dall’ultimo scatto pubblicato sui suoi canali social.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta di nuovo genitori? Lei rompe il silenzio e svela tutto

L’ultima foto pubblicata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne, dove di recente una corteggiatrice è stata protagonista di uno scandalo, ha lasciato il sospetto che siano di nuovo in dolce attesa in quanto lui appoggia la mano sulla pancia di lei, come potete vedere dallo scatto incorporato poco più in basso.

Un gesto che solitamente si fa quando la propria compagna è incinta e per questo motivo gli utenti della rete hanno subito iniziato a sospettare dell’arrivo di un terzo bambino ma lei ha subito chiarito le cose rivelando come stanno davvero, mettendo a tacere il gossip una volta per tutte:

“Credo che Pietro Tartaglione sia convinto che io sia sempre incinta“ ha esordito lei con un pizzico di ironia come soltanto lei sa fare. “Ormai gli parte in automatico la mano sulla pancia”🤣 ha concluso ribadendo in maniera più precisa di non essere in dolce attesa: “No, non lo sono 😅” ha chiarito e non è tardato ad arrivare nemmeno il commento di lui.

“Non si sa mai“ ha replicato divertito di nuovo al nuovo scatto che ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne.