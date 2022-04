Carola crolla ad Amici 21: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Amici, c’è stato un crollo emotivo in occasione di un guanto di sfida. Una situazione che è diventata immediatamente molto tesa

È successo un po’ di tutto ad Amici. Nella scuola del super talent di Canale 5 si è registrato un altro episodio particolare. Carola Puddu ha avuto una sorta di crollo. Il motivo è stato la registrazione della puntata serale, visto che Raimondo Todaro ha lanciato un guanto di sfida nei confronti di Serena Carella e la ballerina della Celentano. Ma la prof ha detto di sentirsi presa in giro dall’insegnante di latino. Tutto sarà più chiaro nella puntata che andrà in onda domani sera, sabato 16 aprile su Canale 5.

Il guanto di sfida, quindi, sarà tra Serena e Carola. Guanto che la Celentano ha accettato, a quanto pare. “Mi piace, è una sfida che accetto. Siamo nel campo di Serena, la sua danza. Lei spiccherà, ma non so – ha detto la ragazza – è quasi come se mi sentissi presa in giro. Non mi servono parole per elogiarmi”, ha spiegato. E poi una sorta di accusa nei confronti di Raimondo Todaro: “La maestra dice sempre la verità, invece Raimondo non sempre lo fa. Questo non mi piace, a dirla tutta. Anzi, se devo essere sincera si tratta di una presa per i fondelli”.

Amici, il crollo di Carola e lo sfogo con la Celentano

E poi ha proseguito nelle frasi estrapolate dalla diretta. “Sento che farò una brutta figura, è difficile. Ma devo essere rapida e resistente. Non voglio uscire facendo una brutta figura, questo è certo”. La Celentano ha poi ammesso che negli altri stili si trova in difficoltà. Intanto, la ballerina del Serale di Amici 21 ha continuato col suo sfogo, ricevendo però la comprensione dei suoi compagni di squadra. A quel punto la Celentano ha deciso di raggiungerla e di parlare con lei.

“Il problema è questo, si tratta di un lavoro lungo. Ma tu devi essere cosciente delle tue possibilità – le ha spiegato – una cosa del genere puoi farla benissimo, ma il tuo è un problema di testa. Non devi sentirti né una nullità e nemmeno l’anello debole. Ti devi togliere le paranoie, hai tutto per poter essere una ballerina meravigliosa, perché sei bravissima”.