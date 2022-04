Pio e Amedeo, che botta: inaspettata decisione di Mediaset

La promozione del popolare programma di Italia 1 a Canale 5 può attendere. Slitta la famosissima trasmissione con protagonisti Pio e Amedeo

Sono stati grandi mattatori della tv. Nelle loro comparsate hanno fatto divertire e sanno coinvolgere il pubblico con la loro comicità spesso graffiante. Pio e Amedeo sono ormai popolarissimi e sempre molto amati. Hanno raggiunto il successo con “Emigratis”, una trasmissione alternativa e diventata un vero e proprio cult. Il programma si è interrotto da qualche stagione (nel frattempo i due hanno fatto molte altre cose) ma da tempo si parla di un grande ritorno con tanto tanto di promozione da Italia 1 a Canale 5.

Insomma, una prestigiosa nuova edizione che dovrebbe rilanciare alla grande il fortunato show. Tuttavia, per i due comici pugliesi sarebbe arrivata una inaspettata doccia fredda. Infatti, il ritorno di Emigratis in prima serata su Canale 5 era previsto per il mese di maggio, quindi tra pochi giorni. Invece, secondo il sito davidemaggio.it tutto sarebbe slittato alla prossima stagione, ma con una tempistica piuttosto generica. I due comici si aspettavano un altro salto in alto dopo “Felicissima Sera”.

Pio e Amedeo, arriva la doccia gelata

L’idea era quella, appunto, di riportare in auge proprio Emigratis con un ritorno in grande stile in prima serata: una sorta di consacrazione per il programma culto. Invece, le cose sono andate diversamente a quanto pare. Il simpatico “road show” dovrebbe tornare, ma non si sa quando. Nella prossima stagione, sempre su Canale 5. Ma considerando che l’idea era di riproporlo a maggio si tratta comunque di una batosta. La trasmissione, infatti, manca dalla tv dal 2018. E per poterlo rivedere bisognerà aspettare ancora. In ogni caso l’inserimento in palinsesto dovrebbe essere certo: e ai due comici non resta che incrociare le dita…

ma Pio e Amedeo non sono i soli “vip” a stare in pensiero. Un altro titolo molto atteso, Viola come il Mare, è stato rimandato. Doveva andare in onda in primavera, ed invece è stata spostata al prossimo autunno. Si tratta della serie tv con protagonisti Can Yaman e l’ex miss Italia Francesca Chillemi. Confermati, invece, per concludere la stagione televisiva Giustizia per tutti con Raoul Bova, la quarta stagione di New Amsterdam e Gli Eredi della Terra.