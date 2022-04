Pechino Express, arriva il divo del momento? Nome stellare per il reality

Tanto fermento a Pechino Express per l’arrivo inaspettato di un grande ospite: un grande nome a sopresa. Ma sarà davvero così come sembra?

Tutto pronto per un’altra puntata di Pechino Express, che come sempre andrà in onda questa sera su Sky Uno. Nel Travel Show di grande successo le sorprese non finiscono mai. I concorrenti ripartono da Istanbul, tappa finale del loro percorso in Turchia, ma anche ripartenza per nuove mete e avventure. Nella quarta puntata è successo di tutto, e il pubblico l’ha segnalata sui social come una delle più belle. A partire dalle location suggestive ed emozionanti, c’è stato l’omaggio alle dizi turche, ossia una serie tv che ha avuto molto successo (anche in Europa).

Un omaggio particolare, che ha fatto conoscere anche in Italia questa realtà. Risalto anche agli attori turchi, quindi, con Can Yaman che è popolarissimo in patria, ma anche in Italia: lui ha fatto una sorpresa al pubblico. Infatti si sono visti volti noti del cinema turco, come Karem Bursin, che è protagonista della serie Love Is In The Air, ma anche Tuba Büyüküstün di Brave and Beautiful.

Pechino Express, tutti pazzi per la star ospite del programma

E chiaramente, il pezzo forte era lui, il famosissimo Can Yaman: una vera e propria icona di bellezza e divo molto ricercato. Ovviamente, l’attore non ha partecipato come concorrente: ma soltanto in qualità di ospite. Tuttavia, tutte le attenzioni erano rivolte a lui, e di fatto ha catalizzato sia il pubblico che i concorrenti. Insomma, il grande protagonista è diventato proprio lui. E quindi questa puntata sarà ricordata come “quella di Can Yaman”, anche a leggere i commenti sui social.

L’attore, dicevamo, è molto famoso in Italia. E’ in arrivo la sua nuova fiction, “Viola come il Mare”, assieme alla meravigliosa Francesca Chillemi. Bisognerà attendere un po’ per vederla, in quanto la programmazione è prevista per il prossimo autunno. E intanto che passa il tempo le fan si consolano con le sue sporadiche (e attesissime) apparizioni televisive.