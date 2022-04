Belen Rodriguez e Soleil Sorge, volano stracci in diretta: la verità su Jeremias e Gianmaria

By

Tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge sono volati stracci durante la diretta de Le Iene. Le due non se le sono mandate a dire.

Belen Rodriguez durante il corso di questa stagione televisiva è stata scelta da Teo Mammucari per condurre Le Iene. La scelta di Mediaset si è rivelata essere azzeccata, in quanto è riuscita ad essere se stessa mostrando un’inedita versione del suo carattere che è stata apprezzata e non poco dal pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Lo stesso pubblico, però, non ha potuto fare a meno di notare che nella scorsa diretta del programma, quando tra gli ospiti c’è stata Soleil Sorge, c’è stata una strana dimenticanza da parte sua. Dimenticanza che è subito stata fatta notare da Mammuccari e che ha perso all’ex concorrente di Alfonso Signorini di sferrare una sonora frecciata.

Il botta e risposta tra Belen e Soleil a Le Iene è già diventato virale. Ecco per quale motivo.

Le Iene: Soleil Sorge punge Belen Rodriguez dopo la sua “dimenticanza”

Belen Rodriguez, che ha da poco festeggiato il compleanno di Santiago De Martino, nel presentare la sua ospite Soleil Sorge a Le Iene ha indicato tutti i programmi a cui lei ha partecipato (Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e il GF Vip) ed anche tutti i suoi amore, citando: Luca Onestini, Marco Cartasegna, il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran e Gianmaria Antinolfi.

Teo Mammuccari ha subito notato che la bella conduttrice argentina ha omesso Jeremias Rodriguez, suo fratello, con cui la Sorge ha avuto una relazione per diverso tempo. “Beh è passato molto tempo” ha replicato la Rodriguez, ma nessuno sembrerebbe aver creduto alla sua spiegazione considerando che le storie citate sono molto più vecchie di quelle con Jeremias.

“L’ha omesso di proposito” ha replicato tagliante come soltanto lei sa essere Soleil Sorge e agli utenti della rete non è affatto sfuggito che la Rodriguez non si è soffermata nemmeno su Antinolfi con cui ha avuto anche lei un breve flirt subito dopo la fine della seconda rottura con Stefano De Martino con cui pare essere tornato il sereno.