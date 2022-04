Delusione per i fan di Emma Marrone: dopo due anni, c’è l’addio

Emma Marrone ha purtroppo deluso i suoi fedeli sostenitori. Dopo due anni, è stato annunciato il suo addio.

Emma Marrone è in continua evoluzione. La cantante, durante il corso di questi anni di carriera, ha più volte dimostrato di saper accettare le sfide. Senza mai restare nella propria comfort zone.

Ha deciso di sperimentare su generi diversi per la realizzazione dei suoi brani, ma anche di provare l’esperienza di attrice per ben due progetti che le sono andati molto bene, dimostrando che è un’artista tutto tondo. Di recente, tra l’altro, aveva anche accettato una nuova sfida, diventando uno dei giudici di X Factor.

Quest’esperienza però sembrerebbe essere giunta al termine dopo 2 anni in quanto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato nelle scorse ore la drastica scelta di Emma Marrone che ha provocato una certa delusione in tutti i suoi fedeli sostenitori.

Emma Marrone molla tutto: dopo 2 anni dice addio ad X Factor

Secondo il settimanale Chi, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che di recente è venuta allo scoperto con una dichiarazione d’amore, avrebbe deciso di lasciare dopo ben due anni il suo ruolo di giudice ad X Factor.

Almeno per il momento, è bene precisare, Emma Marrone non ha ancora commentato tale indiscrezione e non possiamo assicurarvi che lei non scelga di cambiare idea, ma secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbe deciso di mettere un punto a quest’esperienza e si mormora che nel talent show targato Sky questo possa non essere l’unico addio.

L’unico artista confermato all’interno della giuria sembrerebbe essere Manuel Agnelli, mentre non si conosce ancora il destino dei suoi compagni di viaggio ma sembrerebbe che Sky voglia riportare in giuria Fedez che per ben 5 anni ha ricoperto questo ruolo in maniera egregia lanciando numerosi talenti.

Anche il conduttore, Ludovico Tersigni, che ha avuto l’arduo compito di sostituire Alessandro Cattelan, sembrerebbe non essere stato ancora confermato per la prossima edizione. Che l’addio di Emma Marrone ad X Factor non sia l’unico con cui il pubblico del piccolo schermo degli italiani dovrà avere a che fare? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.