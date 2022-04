Miriana Trevisan vuota il sacco: tutta la verità sugli ex vipponi

Miriana Trevisan ha sempre dei conti aperti con alcuni degli ex compagni di viaggio del Grande Fratello. E non si escludono azioni legali

Nella casa del Grande Fratello Vip l’ultima edizione (la sesta) ha visto intrecci amorosi di ogni tipo. Alcune storie sono state a dir poco tortuose (il triangolo Alex, Soleil, Delia) altre invece sono sembrate delle favole (Manuel e Lucrezia) altre invece non sono mai sbocciate (Barù e Jessica) ed altre sono morte prima di incominciare. Parliamo di Miriana Trevisan e di Biagio D’Anelli, che sembravano essersi perdutamente ignorati e invece (a quanto pare) nemmeno si sono più visti dopo l’uscita dalla casa.

Una situazione che ha portato strascichi e polemiche, ma per fortuna Miriana ha anche coltivato tante amicizie e rapporti intensi con molti altri “vipponi” con cui ha fatto questa esperienza. E’ stata lei stessa a raccontarlo, citando i nomi delle persone con cui si è maggiormente legata. “Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Sophie Codegoni e ovviamente Manila Nazzaro”. Non ha risparmiato di citare quelle con cui, invece, non è andata d’accordo.

Miriana Trevisan chiarisce: “Li ho diffidati tutti”

“Sicuramente Soleil Sorge e Katia Ricciarelli – ha spiegato – perché mi hanno delusa molto. Tante cose non sono andate bene, mi hanno descritto come una manipolatrice, ma non era vero. Volevo portare gentilezza e sincerità dove c’erano solo trame e bugie”. Poi l’ex Non è la Rai fa un’autocritica:”Dovevo dare retta a chi mi dava dei consigli, perché arrivavano da persone che mi volevano bene. Ho sbagliato con Nicola Pisu e Biagio D’Anelli”. Su quest’ultimo Miriana ha spiegato che “Non sono stata capace di coglierne l’anima non pulita, ma nelal casa mi avevano avvisato tutti”. E poi il chiarimento sul famoso numero di telefono non dato: “Non volevo più sentirlo, poi ognuno pensi ciò che vuole”.

Ma l’ex vippona ha parlato anche della vicenda legale con Giacomo Urtis, che parlò di lei con Katia e Soleil. “Li ho diffidati tutti, non potevo fare diversamente. E’ stato Pago a muoversi. Anche Signorini ha capito la situazione. Mio figlio a scuola non è stato trattato bene dopo quelle parole. E questo mi ha fatto soffrire. Per fortuna ora le nostre strade si sono divise”, ha chiarito la Trevisan.