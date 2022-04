Rompicapo: individua la farfalla in mezzo ai fiori, dove si trova?

La competitività aumenta, specialmente quando entrano in gioco gli enigmi di Instanews. Il rompicapo della farfalla è un’illusione ottica che fa letteralmente impazzire, ma non è una sfida impossibile. Sei capace di trovare la soluzione da solo in meno di un minuto?

Accogli la sfida, vedrai che tra noi due potrà esserci un vincitore! I rompicapo con le illusioni ottiche sono quelli più duri. Riuscire a intravedere in pochissimo tempo l’oggetto o l’animale da trovare, in questo caso la farfalla, non è così semplice e scontato come può risultare. Bisogna mantenere un alto livello di concentrazione, ma soprattutto non perdersi d’animo. Le sfide vanno colte al volo, e se non si vincono, sarà per la prossima volta!

Nel rompicapo ottico della farfalla abbiamo a che fare con questo bellissimo essere vivente. Le farfalle sono rinominate per i colori e le particolarità, infatti ne esistono di tantissime tipologie. Colorate, maculate, scure, e con forme differenti. Proprio questa varietà confonde le idee, per cui è difficile riuscire ad intravederla.

Inoltre, i fiori non rendono così chiara l’immagine, di sicuro la consideriamo bellissima! Allora, ci stai provando, oppure stai già rinunciando perché troppo difficile?

Se scorri l’articolo troverai la soluzione, ma se lo farai prima del tempo e senza esserci riuscito da solo, è chiaro che avrò vinto io.

Rompicapo ottico: la farfalla è sotto il tuo naso!

Nel sito di Instanews troverai tanti articoli interessanti, soprattutto se sei un amante dei rompicapo. Ne abbiamo di tutte le tipologie, te ne propongo uno appena condiviso, prova il rompicapo numeri che passione scovando la combinazione corretta. Se ti piace la matematica allora ti invito a nozze! Invece, se sei curioso di scoprire la soluzione di quello corrente, tieniti forte, perché arriva la risposta corretta!

Allora, mantieni la calma, perché se non l’hai trovata e adesso che vedi la soluzione capisci che era appena sotto il tuo naso, capisco il nervosismo. Ebbene sì, nei rompicapo con le illusioni ottiche è facile perdere la pazienza, specialmente se le tempistiche sono ridotte, e la fretta complica la risoluzione.

La farfalla si trova in alto al centro, la riconosci da un piccolo dettaglio: le striature delle ali verdi! Si tratta di un essere che ama mimetizzarsi per sfuggire dalle grinfie dei predatori. Lo zoom sarebbe stato un ottimo strumento per scoprire dove si trovava l’insetto protagonista della consegna dell’indovinello di oggi.

Allora, se ti è piaciuto, prova il rompicapo per gli amanti della logica è da impazzire, ma vedrai che una volta trovata la risposta, ti sentirai soddisfatto.

Così, trovata la soluzione non ti resta che allenarti con altre sfide e rompicapo divertenti, come già detto fatti un giro nel sito!