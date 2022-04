Don Matteo 13 anticipazioni: tragedia per Natalina

Prosegue su Rai 1 la tredicesima stagione di Don Matteo. Ecco anticipazioni e trame della terza puntata della fiction, in onda questa sera



Un altro giovedì è arrivato ed è pronto un nuovo appuntamento con Don Matteo 13. In arrivo questa sera su Rai 1 (ore 21.20) la terza puntata di questa speciale tredicesima stagione. Il titolo del primo episodio (ne andranno in onda due) si chiama “Il sacrificio della regina”. La storia comincerà con la finale del torneo di scacchi a Spoleto. La giovane campionessa scompare nel nulla subito dopo la finale, e si teme che le sia accaduto qualcosa di brutto. Un brutto colpo soprattutto per Natalina, molto legata alla ragazza.

E’ stata lei, infatti, che aveva adottato Olga a distanza, accogliendola in Italia qualche anno fa. Intanto, Federico è tormentato dal passatodi Greta, mentre Marco deve accettare la realtà: è ancora molto innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. Tuttavia, l’aiuto dei suoi amici Valentina e Cecchini non sarà molto efficace. Questo perché entrambe hanno idee molto diverse su come aiutare l’amico in difficoltà. In pratica proveranno ad elaborare una strategia per far rifiorire l’amore tra Marco e Anna.

Don Matteo 13, i tormenti d’amore di Marco aspettando Raoul Bova

Quella di stasera sarà la terza puntata di questa stagione: ovviamente, i fan del programma aspettano la grande svolta tanto attesa. Questa arriverà nel corso del quinto appuntamento. Don Matteo, interpretato da Terence Hill, lascerà la fiction e farà posto a Raoul Bova, che sarà Don Massimo. Il nuovo protagonista della storica serie, che prenderà il posto del personaggio originale. Un cambio generazionale importante e “stravolgente”, ma la produzione confida che l’esperimento andrà bene.

Il nuovo “Don Matteo” (il nome della fiction per ora non cambia) ricalcherà sicuramente il personaggio originale. Ovviamente sarà più giovane, e la curiosità rifguarda che invece della classica bicicletta nera di Terence Hill, Don Massimo monterà una fiammante moto. Un taglio più “sportivo” e giovanile per il personaggio che ha il difficile compito di ereditare uno dei protagonisti più amati della fiction italiana negli ultimi anni.