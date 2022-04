Dopo la scelta a Uomini e Donne la coppia spiazza tutti: parole inaspettate

A distanza di poco più di quattro mesi dalla scelta avvenuta nel dating show di Uomini e Donne arriva un inaspettato colpo di scena che spiazza il pubblico

Sono passati quattro mesi dalla fatidica scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne. Di tempo ne è passato, e tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi si chiedono come stanno andando le cose. Parliamo di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, che in questo periodo sono in quarantena perché ammalati di Covid-19. Una circostanza spiacevole, ma che ha reso un po’ di tempo libero alla coppia che ha potuto così fare il punto della situazione e aggiornare i followers sull’evoluzione della loro storia d’amore.

La loro storia è stata ricca di polemiche, soprattutto quando l’ex tronista ha annunciato di voler lasciare il programma con Ciprian. Tuttavia, la coppia è riuscita a convincere tutti della sua buona fede. E infatti i due ragazzi convivono felicemente da qualche mese e tutto sembra procedere bene. Insomma, la loro storia d’amore procede bene, a gonfie vele.

Uomini e Donne, la coppia fa il punto dopo quattro mesi insieme

Le cose sembrano andare bene, come confermano gli stessi protagonisti: “Non è vero che ci amiamo come il primo giorno, ma di più. In realtà noi amavamo anche senza conoscerci. Ma oggi c’è una ragione per cui ci amiamo cosi tanto”. In ogni caso lei non nega che ogni tanto tra loro scatta anche qualche litigio: “Non è vero che è litigioso, ogni tanto stuzzica. Gioca con la pazienza delle persone. Crea il litigio per poi dire “ecco vedi, sei sempre tu”. E l’ex corteggiatore ha spiegato che anche dopo i litigi poi trova la forza di chiedere scusa e ripartire.

“Dipende dal motivo per cui si litiga. Se la colpa è mia lo faccio, altrimenti evito”. Invece, Nicole ha di nuovo punzecchiato il fidanzato: “Vuole rigirare le cose per trovare un modo di avere sempre ragione. Ma lo fa anche quando non ce l’ha per nulla”, ha precisato la donna. E infine Ciprian ha voluto puntualizzare: “Troppo precisina, troppo puntigliosa per i miei gusti, ma va bene cosi”.